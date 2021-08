Belg brouwt eerst sportbier ter wereld

‘De derde helft’. Of nog beter: ‘de ereronde’. Na een sportieve prestatie – of dat nu een zondagse wielerrit is, een voetbalmatch, een heuse marathon of een pittig potje padel - recupereren we maar al te graag in het gezelschap van vrienden én met een fris biertje. Niet het allerbeste idee om je dorst te lessen met alcohol, want het zorgt er onder andere voor dat je lichaam minder snel recupereert en net méér vocht afdrijft. “Na een stevige training klinken met maten met een shake of chocolademelk, geeft toch niet hetzelfde gevoel”, ondervond Laurens D’Hoore. E n dus bedacht de Bruggeling THRIVE, een gezond, non-alcoholisch herstelbier met proteïnen.

Het begon met een wild idee na een trainingssessie. Laurens D’Hoore (30) is zelf triatleet en bedacht THRIVE om mee te klinken na het sporten. “Het idee om THRIVE te ontwikkelen ontstond een paar jaar geleden, toen ik me samen met vrienden aan het voorbereiden was voor een Ironman triatlon. We trainden toen bijzonder veel en na het sporten werd er altijd nog wat nagepraat en iets gedronken. Alcohol was een no-go, maar een shake of een chocolademelk gaven toch niet hetzelfde gevoel. Sindsdien speelde ik met het idee om een alcoholvrij bier voor sporters te ontwikkelen”, aldus D’Hoore.

Samen met een internationaal team van bieronderzoekers verbonden aan de KU Leuven ging Laurens de dubbele uitdaging aan: een lekker, alcoholvrij bier creëren dat ook nog eens de juiste proteïnen en koolhydraten bevat. Want in bier zit normaliter geen noemenswaardige hoeveelheid proteïnen. Na een jaar brouwen, experimenteren en proeven boekten Laurens en zijn team triomf en kon hij zegevieren: ze slaagden erin het eerste herstelbier ter wereld te produceren, dat ook nog eens écht lekker is. THRIVE is een lichte (niet-alcoholische) IPA en bevat per flesje of blikje van 33cl 10 gram hoogwaardige proteïnen en de nodige koolhydraten.

Olympische atleten zijn fan

Bovendien draagt THRIVE bij aan het fysieke herstel na het sporten. Sportvoedingsdeskundige Stephanie Scheirlynck, die onder andere gouden medaillewinnares Nafi Thiam begeleidt, testte het sportbier en bevestigt de meerwaarde van THRIVE na het sporten. “THRIVE bevat de voedingsstoffen die je als sporter nodig hebt na het sporten en dit in de juiste verhoudingen.”

Verschillende sporters en topatleten reageerden al enthousiast op THRIVE, waaronder ook Olympische atleten Felix Denayer (hockey) en Hanne Mestdagh (basketbal). “Een World Tour wielerteam heeft THRIVE zelfs mee naar de Vuelta en ultra loper Karel Sabbe had het mee tijdens zijn succesvolle recordpoging op de Via Alpina waar hij gedurende 30 dagen gemiddeld meer dan twee marathons per dag liep, met telkens zo’n 5.000 meter hoogteverschil”, glimlacht D’Hoore. Ook tof: de productie van THRIVE gebeurt in België. Én er kwam al interesse vanuit Azië en de VS. “Zij kennen België natuurlijk als hét bierland bij uitstek; met THRIVE willen we ook hét sportbier bij uitstek worden.”

THRIVE is online te koop en ook beschikbaar in fysieke sportzaken en verschillende drankenhandels in België.