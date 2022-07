Barbecueën én wandelen? Dankzij GrillHike combineer je de twee

Ben je deze zomer van plan om onze Belgische natuur te (her)ontdekken? Dan zijn de Hoge Venen een ideale plaats om te starten. Het is ongetwijfeld één van de best bewaarde stukjes van ons land en je kan er uren-, zelfs dagenlang wandelen. Ben je wel een fan van wandeltochten, maar combineer je dat graag met een lekker hapje en drankje? Dan hebben we de ideale oplossing gevonden.

Dat wij Belgen van zijn van een lekkere barbecue van tijd tot tijd, is geen geheim. Normaal gezien organiseer je die in je tuin of op je balkon, maar het kan ook anders. GrillHike geeft je nu de kans om middenin de natuur te genieten van een lokale barbecue.

Lokaal en panoramisch

Het concept is simpel. Elke zondag tussen 11 en 12 uur kan je je pakket ophalen bij Barra’ski in de Hoge Venen - reserveren kan tot de vrijdagmiddag ervoor via de website. Daar kan je trouwens ook een keuze maken tussen vijf verschillende formules en drie wandelroutes. Je krijgt vervolgens een kaart met de route én de beste plekjes om je barbecue klaar te maken.

Wanneer je je pakket gaat ophalen, krijg je één rugzak met een draagbare barbecue en één met een isotherme zak benodigdheden. Je afwas en afval kan je nadien gewoon terug binnenbrengen. De ideale activiteit om van te genieten met het hele gezin, want er is ook een kinderformule beschikbaar. Bovendien komen alle ingrediënten van lokale producenten in de Hoge Venen, dus een meer lokale barbecue is moeilijk te vinden!