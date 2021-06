BAH. Zoveel mensen maken hun barbecue niet schoon

Dat klinkt misschien overdreven, maar niets is minder waar. Uit een enquête van schoonmaakmiddelenfabrikant HG blijkt inderdaad dat één Belg op vijf barbecuet in de resten van de vorige grilavond.

Vies smaakje

Misschien ben jij één van die barbecuehergebruikers en denk je dat het geen kwaad kan. Vuur doodt alle bacteriën, of niet soms? Wel, zo simpel is het niet en bovendien komt het ook de smaak van je gerechten ten goede als je niet zit te bakken in de restjes van een maand geleden. Zet je luiheid dus aan de kant en maak er een gewoonte van om je barbecue meteen na gebruik een poetsbeurt te geven. Hoe je dat het beste doet, legden we je eerder al uit in dit artikel.