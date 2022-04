BAH. Helft van single mannen vervangt lakens één keer per… vier maanden

Hoewel hygiëne erg belangrijk is, blijft het iets erg persoonlijks. Sommigen onder ons douchen zich tweemaal per dag en poetsen hun tanden na elke maaltijd, terwijl anderen eens om de zoveel dagen onder de douche springen en hun mondhygiëne lichtjes verwaarlozen. Maar niet alleen onze persoonlijke hygiëne verschilt sterk - ook hoe we ons huishouden doen varieert.

Wanneer je bij iemand naar binnen stapt, zie vaak gelijk hoeveel belang die persoon hecht aan het huishouden. De één houdt alles netjes opgeruimd en stofzuigt bijna dagelijks, de ander... wel, doet het anders. Toch zijn er ook elementen van het huishouden die minder opvallend zijn, maar daarom niet minder vies.

Krokant bedje

Hoe vaak je je lakens wast, bijvoorbeeld. Pizuna Linens organiseerde een enquête onder 2.250 Britten en die brengt enkele schokkende inzichten aan het licht. De schokkendste? Zo’n 45 % van de vrijgezelle mannen wast z’n lakens slechts één keer per drie à vier maanden. En 12 % wast z’n lakens «wanneer hij eraan denkt», wat zou kunnen betekenen dat er nog meer dan vier maanden verstrijken. Als je de indruk had dat de lakens van je one night stand niet zo fris roken, zou dat dus weleens kunnen kloppen... Van de vrijgezelle vrouwen wast 62 % van hen hun lakens om de twee weken, vergeleken met 29 % van de mannen. Ter info: het wordt aangeraden om eens per week je beddengoed te wassen, dus er is nog wel wat werk aan de winkel.