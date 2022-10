Badkamerrenovatie met beperkt budget

Je begint en eindigt je dag in de badkamer. Een heerlijke douche is dus onmisbaar voor je goed humeur. Daarom is je badkamer af en toe aan vernieuwing toe. Een badkamerrenovatie kost helaas vaak een smak geld, maar je kan ook in een mum van tijd, mits enige handigheid, je badkamer op een budgetvriendelijke manier in een nieuw jasje steken. Met onderstaande tips lukt je dat zeker!

Budget

We hoeven je niet meer te zeggen dat het leven de laatste maanden een pak duurder is geworden. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, raad ik je aan om op voorhand een goede schatting te maken van welk budget je ter beschikking hebt en welke aanpassingen je absoluut wil doorvoeren. In functie van je budget zal je ongetwijfeld creatieve oplossingen moeten vinden. Weinig mensen kunnen het zich helaas permitteren om in 1, 2, 3 hun droombadkamer te installeren, dus je hoeft ook niet elk badkamermeubel te vervangen. Less is more.

Creativiteit

Soms moet je jezelf de vraag stellen: is dit echt aan vernieuwing toe omdat het niet meer goed werkt of wil ik gewoon een nieuwe badkamerlook om de alledaagse sleur op te fleuren? Is je antwoord in veel gevallen de tweede optie? Dan kan je met een aantal simpele ingrepen al veel veranderen. Geef je badkamer bijvoorbeeld een nieuw laagje verf. Tip: focus daarbij op de kleur wit, want dan lijkt alles groter en nieuwer. Om nog meer effect te hebben, kan je ook de voegen eens grondig aanpakken. Je badkamer zal er uitzien als nieuw.

Moderne look

Uiteraard moet je ook af en toe serieuze ingrepen doen in je badkamer. Niet alle problemen kan je met een creatieve oplossing wegwerken. Toch kan je proberen om die grote aanpassingen te beperken. Als je het slim aanpakt, kan je met slechts een paar eenvoudige ingrepen je badkamer meteen ook een moderne look geven. Zo kan je de douchekraan bijvoorbeeld vervangen door een regendouche. Dan creëer je direct ook een luxueus effect. En een nieuwe lamp kan je badkamer zeker ook opfleuren en een totaal andere stijl geven.

Decoratie

Tot slot kan de finale afwerking ook nog veel effect hebben. Zo kan je op regelmatige basis de decoratieve elementen vervangen. Je kan de kleur van de handdoekjes bijvoorbeeld elk seizoen veranderen. Ga voor frisse tinten in de zomer en donkere, warme tinten in de winter. Af en toe een nieuw geurtje of een ander zeepje gebruiken, fleurt je dag ook op. En, nog een leuke tip, zet een plant in je badkamer. Planten zuiveren de lucht en geven je een zomers urban jungle gevoel.