Auto huren voor je vakantie? Met deze tips bespaar je geld

In 2022 liggen de kosten voor huurauto’s tot wel 100% hoger dan voor de pandemie. Dat is het resultaat van grote tekorten op de auto(huur)markt in combinatie met de stijgende vraag. Aangezien er nog niet meteen een oplossing in het verschiet ligt, helpen we je op weg met een aantal besparingstips.

1. Op tijd boeken was nooit zó belangrijk

Hoe eerder je boekt, hoe meer je kunt besparen, zegt autohuurexpert Sunny Cars. Door je huurauto zo vroeg mogelijk te reserveren, vermijd je prijsstijgingen en heb je een grotere keuze op vlak van autocategorieën. Zeker voor kleinere modellen is er namelijk minder aanbod op de markt door de aanhoudende schaarste. Daardoor moeten sommige reizigers een grotere auto kiezen dan ze eigenlijk nodig hebben. Dit leidt tot onnodige extra kosten.

2. Controleer kosten voor extra’s

Hou er rekening mee dat extraatjes zoals navigatiesystemen, kinderzitjes en one-ways waarbij je de auto op een andere plaats inlevert dan je hem hebt opgepikt, ook zorgen voor extra kosten boven op de huursom. Bovendien rekenen lokale verhuurders regelmatig bijkomende kosten aan voor een tweede bestuurder of voor bestuurders die jonger zijn dan 21 of 25 jaar. In sommige gevallen is ook het aantal maximale kilometers gelimiteerd. Vermijd onaangename verassingen door op voorhand goed te controleren of er bijkomende kosten van toepassing zijn voor je gewenste extra optie.

3. Let op je huurtermijn

Bij autohuur wordt er altijd gerekend in termijnen van 24 uur. De huurperiode gaat in zodra je de auto ophaalt, ongeacht of dit ’s ochtends of ’s avonds is. Denk daarom vooraf al goed na wanneer je de auto precies nodig hebt en hou je aan de afgesproken ophaal- en inlevertijd. Kom je te laat? Dan moet je een extra dag betalen. Om bijkomende kosten te vermijden kun je daarom om een tijdsbuffer inbouwen voor onvoorziene vertragingen onderweg.

4. Kies de juiste verzekering

Een goede verzekeringsdekking is erg belangrijk zodat je bij schade of verlies niet moet opdraaien voor extra kosten. Iedere huurauto heeft altijd een aansprakelijkheidsdekking, een schadeverzekering en diefstalverzekering. Al is de invulling van die verzekeringen niet overal gelijk. Zo kan het niveau van de dekkingen verschillen alsook het eigen risico en dus de onverwachte kosten.

5. Lees de kleine lettertjes

Zorg ervoor dat je het huurcontract, inclusief de kleine lettertjes, nog eens aandachtig naleest voor je het ondertekent bij het ophalen van je huurauto. Zo vermijd je dat er ongevraagde extra diensten of upgrades in je contract staan. Is er iets onduidelijk of is het contract in een andere taal opgesteld? Vraag dan om extra toelichting, want zodra je handtekening op het contract staat, is het bindend.

6. Zeg nee tegen onnodige diensten

Helaas proberen sommige verhuurders ter plaatse nog extra verzekeringen of upgrades te verkopen. Om verwarring te vermijden wanneer je je huurauto oppikt, is het verstandig om deze extra diensten vooraf al te controleren. Niet zeker wat je boeking precies inhoudt? Bekijk dan je reserveringsvoucher, daar staan de geboekte diensten in de meeste gevallen op vermeld. Bij twijfel kun je best contact opnemen met het autoverhuurbedrijf waar de reservering is gemaakt zodat je goed voorbereid aan de verhuurbalie staat.

7. Check de verkeersregels en tolheffingen op je bestemming

De verkeersregels kunnen erg verschillen van land tot land en de boetes voor het niet naleven van deze regels lopen soms hoog op. Zo is het in een aantal landen bijvoorbeeld verplicht om ook overdag met je lichten aan te rijden. Verder werken sommige landen met tolwegen of vignetten die je moet aankopen. Controleer daarom de geldende verkeersregels en verplichtingen zodat je niet voor verrassingen en onverwachte kosten komt te staan.