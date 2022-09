Antwerpen start campagne tegen ongewenst gedrag in uitgaansleven

De stad Antwerpen lanceert een sensibiliseringscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag die specifiek gericht is aan bezoekers van het uitgaansleven. Het gaat onder meer om een draaiboek voor medewerkers in de sector en affiches met tips voor omstaanders. Op StuDay, het gratis welkomstfestival voor studenten, wordt woensdag voor het eerst een zogeheten safe space voorzien.

Een safe space is een zone waar bezoekers terechtkunnen die zich niet veilig voelen of even tot rust willen komen. Ze kunnen er ook hun verhaal doen aan professionele begeleiders. StuDay neemt nog andere maatregelen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Er wordt gecommuniceerd over de ‘5 A’s’ van Sensoa voor omstaanders (anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken, aanwezig blijven) en medewerkers zullen bezoekers op speelse wijze, via de «Flirtertwister», aansporen om actief over grenzen na te denken en er respect voor te hebben. Tot slot biedt StuDay gratis water aan, om water drinken en «zebradrinken» (alcohol afwisselen met water) aan te moedigen.

Essentieel bewustzijn

«Ook in het uitgaansleven moet iedereen zich veilig kunnen voelen», zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). «Door zowel de bezoekers, medewerkers van het nachtleven als stadspersoneel te sensibiliseren, creëren we essentieel bewustzijn rond deze problematiek en kunnen omstaanders aan de slag met concrete tips.»

Stadsmedewerkers die instaan voor de veiligheid van het openbaar domein krijgen in Antwerpen sinds begin september vorming over preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie.