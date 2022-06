In Antwerpen kan je blokken in deze club

It’s that time of the year again: dé blok! Uitgekeken op de vier muren van je kot en geen lege stoel meer te vinden in de bib? Red Bull tovert club Ampere in Antwerpen om tot alternatieve plek om te studeren. Vanaf vandaag tot en met donderdag 16 juni ben je dag en nacht welkom om in de boeken te duiken.

Van nachtclub tot ideale studeerlocatie. It’s a small (dance)move! In tegenstelling tot wat je zou verwachten, schallen er tot donderdag 16 juni eens geen luide beats door de muziekboxen in de Ampere. In het midden van de dansvloer geen uitbundige dansers, wél ijverige studenten met hun neus in de cursussen. Het is een iets anders dan een koffiebar, je kleine kot of de living van je moeke. «Ampere is er zich zeker van bewust dat we ook vaak mensen van studeren afhouden in het weekend. Dit is onze manier om een steentje bij te dragen en te zorgen dat studenten in een fijne omgeving kunnen studeren en zo hun jaar goed doorkomen», vertelt Joachim Marijnen van club Ampere.

Silent disco

In de Red Bull Study Club kan je terecht voor oorverdovende stilte, gratis wifi en elektriciteit, leuke goodies en verschillende gezonde drankjes, gratis water, thee en ijskoude Red Bull. Afgewisseld met leuke ontspanning en inspirerende momenten als yogasessies, silent disco én wie wil kan zelfs gamen in de Nintendo Booth. Wingsuit-atleet, high performance psycholoog en keynote speaker Cédric Dumont weet maar al te goed weet wat het betekent om te presteren onder druk en komt vandaag langs met tips & tricks. Op woensdag 15 juni komt de befaamde Lore Bruggeman er studeren. De 20-jarige studente is één van de meestbelovende skateboarders van België. Diezelfde dag komt dj en influencer Michael Amani langs voor een dj-set tijdens de silent disco – waarbij je danst mét hoofdtelefoon en dat zonder anderen te storen.

Inschrijven kan op www.redbull.be/studyclub. Je kan ook gewoon langsgaan, maar er wordt gewerkt met een 'first come, first served’- principe.