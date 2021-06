Amber, Mayte en Jana startten een zaak dankzij TikTok: «Ik moest van mijn mama een lockdownhobby zoeken»

Warboek

Amber Vuylsteke is 22 jaar en drie jaar geleden start ze met ‘Warboek’. Naast het ondernemen, werkt ze fulltime. «Ik verkoop via mijn webshop zelfgemaakte postkaartjes met gedichten op. Klanten kunnen ook kiezen voor een persoonlijk gedicht dat ik dan voor hen schrijf. Daarnaast maak ik ook online illustraties, persoonlijk op maat. Mensen kunnen mij een foto sturen en ik zet dat dan om in een digitale tekening. De illustratie kan dan op een poster gezet worden of gewoon via mail verstuurd worden. De naam van mijn webshop komt van ‘warboel’, want ik schrijf eigenlijk gedichten om de chaos in mijn hoofd te doen verdwijnen. Zo is het uiteindelijk ‘warboek’ geworden. Ik vind TikTok een super leuk kanaal waar je veel bereik op hebt. De posts op mijn pagina zijn vooral filmpjes van achter de schermen. Mijn doelgroep is jongeren en zij zitten ook op deze app, dus was het voor mij eigenlijk een logische stap. Ik heb één levensdoel met ‘warboek’ en dat is een gedichtenbundel uitbrengen waarin mijn beste gedichten staan. Als dat ooit zou lukken, dan kan ik echt in vrede sterven.» ( lacht)

Cases by Mayte Mayte Reners is amper 13 jaar en heeft al haar eigen business ‘Cases by Mayte’. «Ik verkoop GSM-hoesjes die ik zelf bedruk. Daarnaast heb ik een aanbod aan andere GSM-accessoires zoals popsockets en AirPod-hoesjes en mondmaskers. Via TikTok kan je heel wat mensen bereiken, er zitten veel jongeren op van ongeveer dezelfde leeftijd. Ik vind het daarom een goed platform om reclame te maken voor je bedrijf. Persoonlijk heb ik het ondernemen echt onderschat. Ik dacht dat het simpeler ging verlopen, dat de verkoop meer één per één ging zijn. Maar toen mijn account begon te groeien, was ik er elke dag wel mee bezig. Het meeste werk kruipt in het beantwoorden van aanvragen en het onderhouden van het account. Ook de combinatie met mijn studie, ik zit zelf nog maar in het tweede middelbaar, is ook wel een puzzel. Op normale schooldagen en in de vakanties lukt het, maar eens de examens eraan komen wordt het al moeilijker. Gelukkig krijg ik ook hulp van mijn ouders. Zij brengen de pakketjes naar de post en doen de boekhouding. In de toekomst hoop ik dat ik nog veel mensen kan bereiken en dat ‘Cases by Mayte’ nog verder kan groeien.»