Air New Zealand gaat als eerste stapelbedden installeren voor langeafstandsvluchten in economy

Wie in economy class vliegt zal bij Air New Zealand in de toekomst een dutje kunnen doen in een stapelbed. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij bekend. Op vluchten van langer dan 17 uur zullen passagiers in economy en premium economy tegen betaling een tijdslot van 4 uur kunnen boeken in een ‘Skynest’, een slaapcapsule in een soort stapelbed.

Ook wie in economy of economy premium vliegt zal zich vier uur lang kunnen nestelen in een bed op bepaalde langeafstandsvluchten bij Air New Zealand. De slaapcapsules hebben elk een matras, lakens, USB-laders, ventilatie en gordijnen voor privacy. Na ieder tijdslot van vier uur worden de lakens en matras vervangen. Om ruimte te besparen worden de slaapcapsules per drie op elkaar gestapeld, een beetje zoals stapelbedden.

Zes capsules

Tegen het einde van 2024 zullen vijf economy-zitjes op acht Boeing 787 Dreamliners vervangen worden door elk zes slaapcapsules. Iedere passagier in economy class zal slechts één keer een sessie van vier uur kunnen boeken. Air New Zealand vermoedt tenslotte dat de vraag groot zal zijn, met 200 passagiers op de vlucht in economy class.

Air New Zealand heeft onder meer de langste vlucht ter wereld in zijn aanbod zitten, van Auckland naar New York, een vlucht van 17 uur lang.