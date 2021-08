AI. Hier knappen we op af tijdens een dinner date

Voor de meeste vrijgezellen is een dinner date een regelmatig terugkerend onderdeel van hun leven. Vaak worden zo’n afspraakjes gemaakt via datingapps en heb je op voorhand nog niet echt een idee van hoe de persoon tegenover jou zal zijn. Een goede eerste indruk is zoals altijd dus essentieel.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er praktijken zijn waar we spontaan op afknappen. Een onderzoek van One4all Favourites Gift Cards onder 2.000 Britten legt de grootste afknappers bloot, maar leert ons ook enkele trucjes die wél werken.

Afknappers

Je zit aan tafel, bent aan het eten en dus komen je eetgewoontes meteen naar voren. Die verzorg je maar beter, want 83 % van de ondervraagden vindt slechte tafelmanieren een echte no-go. Zo’n 78 % stoorde zich dan weer aan het gebruik van een smartphone aan tafel en 77 % vindt rookpauzes, nagelbijten en het gebruik van een zakdoek aan tafel niet kunnen. Ten slotte moet er ook wat gezegd worden over de conversatie zelf. Daters die constant over zichzelf praatten, konden bij meer dan de helft van de bevraagden niet op respect rekenen.

Turn-ons

We zijn duidelijk streng voor elkaar, dus wat kan wel? Waarmee maak je een goede eerste indruk? Wel, 85 % vindt het positief als zijn of haar date interesse toont in de andere en 75 % hecht veel belang aan oogcontact. Goede tafelmanieren zijn dan weer een positief punt en manieren in het algemeen worden ook gewaardeerd - vriendelijk zijn tegenover het personeel in het restaurant lijkt misschien logisch, maar blijkbaar is dat toch niet voor iedereen het geval. Weet ook dat de eerste date erg belangrijk is voor het vervolg van jullie date-tijdslijn, dus zet in ieder geval je beste beentje voor.