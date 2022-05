AHA! Hier bewaar je je parfum het best

Niet verwonderlijk dus dat de mens ooit op het idee is gekomen om parfum te ontwikkelen. Een makkelijke manier om goed te ruiken en om je identiteit in de verf te zetten. Want geur, dat is tenslotte erg persoonlijk.

Koelkast of kelder

De meesten onder ons hebben dus wel een of meerdere flesjes parfum in huis. Die bewaren we meestal in de badkamer (warm en vochtig) of op een commode in de slaapkamer (erg licht). Volgens Mona Kattan, founder van het merk Kayali Fragrance, gaan we daarmee echter helemaal de mist in. In een interview met Marie Claire vertelt ze dat je je parfum namelijk best op een koele, donkere plek bewaart - aka de frigo. Of, in het geval van Kattan zelf, in de kelder. Op die manier gaan de bestanddelen in het parfum het langste mee en kan je extra genieten van dat lekkere geurtje.