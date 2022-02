AHA! Dankzij deze truc lukt het je (bijna) altijd om een avocadopit te laten ontkiemen

Wie een beetje groene vingers heeft, kan twee keer plezier beleven aan een avocado. Uiteraard begin je zoals gewoonlijk door de groene vrucht te openen en het vlees vervolgens te verwerken in een guacamole of simpelweg op een sneetje brood. Gooi je de pit nadien weg? Wel, dat is voortaan niet meer nodig.

Je weet vast wel dat je een avocadopit kan laten ontkiemen en uitgroeien tot een heuse plant, misschien zelfs een boom. Maar de kans is groot dat je dat in het verleden ooit hebt geprobeerd door die pit op drie tandenstokers te laten balanceren boven een glas water. Met niets dan mislukking tot gevolg. Wel, wij hebben dé techniek die (bijna) altijd resultaat oplevert.

Eerlijk, we hebben deze techniek niet zelf ontdekt, maar afgekeken van Mama Botanica. Neem dus zeker eens een kijkje op haar website als je op zoek bent naar nog veeeel meer planteninfo.

Zo laat je een avocado ontkiemen

1. Was de pit en leg hem zo’n 48 uur in een glas water.

2. Haal het buitenste, bruine velletje van de pit.

3. Neem enkele vellen keukenpapier en maak die vochtig. Wikkel de pit nu in het keukenpapier en stop het geheel in een ziplockzakje. Leg op een warme plaats.

4. Controleer regelmatig de pit. Is het papier uitgedroogd? Maak het dan opnieuw vochtig. Komt er een wortel piepen? Heb dan nog even geduld.

5. Wanneer de wortel enkele centimeters lang is (dit kan makkelijk enkele weken, misschien langer dan een maand duren), zet je de pit op water. Zorg ervoor dat enkel de wortel en niet de pit zelf in het water hangt. Na verloop van tijd zal je pit een takje en vervolgens blaadjes ontwikkelen.

6. Of je de pit uiteindelijk in de aarder plant of niet, is aan jou.