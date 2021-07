AHA! Dankzij deze handige TikTok-hack is je teentje knoflook binnen de kortste keren gepeld

Sommige mensen hebben een hekel aan koken, anderen vinden het ontspannend. Maar tot welke groep je ook behoort, er zijn keukenklusjes waar we allemaal een hekel aan hebben. Uien schillen, bijvoorbeeld. Of de afwas doen.

Ook een teentje knoflook pellen behoort niet bepaald tot onze favoriete kookbezigheden. Niet alleen gaan je handen ervan stinken, maar bovendien is het een gepriegel van je welste. Voor je het weet ben je vijf minuten en nog geen stap verder.

Snijden, draaien en kloppen

Gelukkig komt TikTok, zoals altijd, ook hier weer handig van pas. TikTokker @olivares.barce toont je namelijk hoe je een hele knoflook binnen enkele seconden hebt gepeld. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de bol in zijn geheel doorsnijden, omdraaien en er vervolgens met de platte kant van je koksmes op slaan. Als alles goed gaat, komen de teentjes nu vanzelf los. De video is alvast erg brevredigend...