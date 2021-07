AHA! Daarom zitten er gaten in je wasmand

Wassen is een van die huishoudelijke taakjes die je op automatische piloot uivoert. Zonder nadenken verzamel je al je vuile sokken, hemden en handdoeken in een wasmand, om de boel vervolgens te sorteren. En laten we eerlijk zijn, af en toe gaat er weleens wat fout tijdens dat sorteren zodat je, eens de wasmachine klaar is en je de schone was in de wasmand doet om hem te gaan ophangen, zo nu en dan voor verrassingen komt te staan.

Naast de wasmachine is de wasmand wellicht je meest gebruikte hulpmiddel om schone kleren te bekomen. Eerst verzamel je je vuile was erin en vervolgens gebruik je het ding om de propere was te transporteren. Maar is het je weleens opgevallen dat zowat elk mogelijk model wasmand vol gaten zit?

Niet ter ventilatie

Soms zijn ze rond, soms vierkant, soms verticaal, soms horizontaal... Maar de gaten zijn er altijd. Aangezien er vaak vochtige kleding in een wasmand ligt, zou je misschien denken dat die openingen er zijn om de ventilatie te verzorgen, maar nee hoor. Volgens wasexpert Patric Richardson van Apartment Therapy zorgen de gaten er simpelweg voor dat je mand minder weegt. Want een goedgevulde wasmand weegt ook mét gaten al een heleboel. Een beetje minder plastic zorgt dus voor een beetje minder gewicht - iets waar je ons niet over hoort klagen.