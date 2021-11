AHA! Daarom verkies je rode snoepjes boven de rest

Het is je vast weleens opgevallen. Van zodra er een zak met snoep wordt opengetrokken, verdwijnen de rode exemplaren als eerste. Want hoewel iedereen zo z’n favoriete snoepkleurtjes heeft, hebben we nog nooit iemand nee horen zeggen tegen rood snoepgoed. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Wel, laten we beginnen door te zeggen dat dat niet zomaar een indruk is. Rood is wel degelijk populairder dan andere kleuren in snoepjesland. Marcia Mogelonsky, verantwoordelijke voor drank en etenswaren bij het marktanalysebedrijf Mintel, geeft zelfs aan dat maar liefst een derde van al het snoepgoed dat de afgelopen jaren in de VS op de markt werd gebracht, rood kleurde. Dus nee, het zit niet tussen je oren.

Smaak en kleur

Of toch? Volgens Charles Spence, een psycholoog verbonden aan de universiteit van Oxford, is er namelijk een groot onderling verband tussen kleur en smaak. Door alleen de kleur van etenswaren aan te passen, gaan mensen de smaak ook anders ervaren. Maar waarom dan rood? Wel, volgens Spence - en zijn opinie wordt gedeeld met Mogelonsky, ervaren we rood als een veilige, zachte kleur. We gaan er dus vanuit dat de smaak eerder gematigd zal zijn, in tegenstelling tot een kleur als geel bijvoorbeeld. En daarom gaan rode snoepjes altijd als eerste op.