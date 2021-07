AHA! Daarom gaat je tong prikken van ananas

Ananas is gezond, ananas is lekker, maar waarom doet de vrucht zo’n pijn als je er te veel van eet? Wie het fruit af en toe naar binnen speelt, weet vast wel waar we het over hebben. Van zodra je een bepaalde grens overschrijdt en één stukje te veel eet, gaan je tong en wangen verschrikkelijk prikken.

Hoe dat komt? Ook wij hadden geen idee. Misschien had het iets te maken met de zuurtegraad? Maar dat blijkt dus niet helemaal te kloppen. De boosdoener is namelijk bromelaïne.

Bromelaïne

En wat is bromelaïne dan? Wel, bromelaïne is een enzym. Enzymen zijn een natuurlijk stof die in ons lichaam eiwitten afbreken. Meestal gebeurt dat in ons spijsverteringkanaal en merken we daar dus vrij weinig van, maar als we ananas eten, breekt de bromelaïne de eiwitten op onze tong en in ons wangslijmvlies af. En dat zorgt dus voor een vervelend gevoel. Uit een onderzoek van de Universiti Malaysia Terengganu in Maleisië blijkt echter dat dat die eigenschap verdwijnt na verhitting op 95°C - een stukje ananas op de barbecue leggen kan dus geen kwaad.