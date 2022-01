AHA. Daarom eten we altijd hetzelfde bij het ontbijt

Eet jij ook elke ochtend hetzelfde? Je hebt er wellicht nog nooit bij stilgestaan waarom je dat doet, maar enkele wetenschappers van de Rotterdam School of Managment vroegen zich wél af waarom we dit doen en ze ontdekten dat we dat eigenlijk helemaal niet erg vinden. In tegenstelling tot de lunch en het avondeten, waar we wel graag variëteit zien. «We denken er niet aan om drie keer na elkaar ‘s avonds hetzelfde te eten.»

Onderzoekers van de Rotterdam School of Mangament zijn tot de conclusie gekomen dat we blijven vasthouden aan onze ontbijtroutines omdat ze een ‘nuttig’ doel zouden hebben, schrijft Metro UK. Dit betekent bijvoorbeeld dat we graag snel wat eten zodat we aan onze dag kunnen beginnen of iets gezond naar binnen smikkelen omdat we wat op ons gewicht willen letten.

Genot

Voor ons middag- en avondeten zou dit niet gelden. Deze maaltijden hebben volgens de onderzoekers een ‘hedonisch’ doel; we gaan tijdens het eten op zoek naar genot, en als we altijd hetzelfde eten zouden we allesbehalve genot ervaren.

In de Verenigde Staten deden 1.275 mensen mee aan het onderzoek. Ze moesten een week lang noteren wat ze voor elke maaltijd klaarmaakten. Hun keuzes tonen aan dat mensen ’s ochtends vaker hetzelfde zullen eten, dan ‘s middags of ‘s avonds. Hun ontbijtkeuzes waren tijdens het weekend wel iets gevarieerder.

De studie werd ook uitgevoerd in Frankrijk, daar namen 2.624 mensen deel aan he onderzoek. De onderzoekers kwamen tot dezelfde conclusies als in de Verenigde Staten.