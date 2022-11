8 minuten: zo lang duurt het ultieme ochtendritueel om je dag goed te beginnen

Misschien ken je haar al, misschien niet, maar psychologe Kelly McGonigal is best wel een beroemdheid in haar vakgebied. Als zelfs de New York Times interesse toont in wat je doet, wel, dan weet je goed bezig bent. Haar Joy Workout duurt exact 8 minuten, is helemaal opgebouwd rond muziek en zorgt ervoor dat je binnen no time klaar bent om aan je dag te beginnen.

Joy Workout

Hoe dat dat precies zit? Wel, eerst en vooral is het aan jou om je favoriete, upbeat nummer te selecteren. Heb je dat, dan zet je acht minuten lang iedere minuut een timer. Vervolgens kan het ritueel beginnen.

Minuut 1: Reach. Strek je armen richting de hemel.

Minuut 2: Sway. Zwier je schouders, je armen en ten slotte je hele lichaam van links naar rechts en terug.

Minuut 3: Bounce. Spring op en neer op het ritme van de muziek.

Minuut 4: Shake. Schud al je lichaamsdelen één voor één om restjes slechte energie kwijt te geraken.

Minuut 5: Jump for Joy. Spring ter plaatse op en neer en reik telkens met gebalde vuisten richting de hemel.

Minuut 6: Celebrate. Gooi je armen in de lucht en laat ze telkens opnieuw neerdalen als een confettiregen.

Minuut 7 en 8: Freestyle. Dans 2 minuten lang uitbundig en naar eigen smaak op de muziek.

Je zal zien dat je na de Joy Workout meer energie hebt om aan de dag te beginnen. Bovendien is het een makkelijke en vooral laagdrempelige manier om wat meer te bewegen op dagelijkse basis.