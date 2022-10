50.000 kilogram walnoten gezocht voor sociale werkplek

«Het is hét moment om walnoten te verzamelen in je tuin, bij familie, vrienden of in de buurt», meldt de coöperatieve vennootschap Cera. De Notenkrakkenactie wil maar liefst 50.000 kilogram verzamelen.

Krakken

De walnoten gaan naar lokale zorgateliers via inzamelpunten. Daar zullen de «krakken» de noten kraken waarna er artisanaal geperste notenolie van wordt gemaakt. «Voor de medewerkers van de sociale werkplaatsen is dat een zinvolle tijdsbesteding», aldus Cera. «Met deze actie gaat er niets van de noten verloren.»

Over heel Vlaanderen zijn er inzamelpunten. Een overzicht staat op de website van Cera. Bij het inleveren van noten krijg je een gratis flesje Notenkrakkenolie.