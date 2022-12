In 2023 zet Brussel Art Nouveau in de kijker

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatst het jaar 2023 in het teken van de art nouveau. Twaalf maanden lang valt er in Brussel niet te ontsnappen aan de kunststroming. Dat blijkt uit het programma van ’Art Nouveau Brussels 2023’, dat vrijdag werd voorgesteld in het Hotel van Eetvelde.

«We zijn te bescheiden in vergelijking met steden als Barcelona, die hun erfgoed in de kijker zetten. Maar in werkelijkheid is Brussel de hoofdstad van de art nouveau», zegt Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed. Brussel verbinden met de art nouveau in de harten van de bevolking en op de internationale scène is de uitdaging die de regering zich heeft gesteld met ’Art Nouveau Brussels 2023’, onder leiding van curator Paul Dujardin.

Workshops, tentoonstellingen en bezoeken

Het opzet is dubbel, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort: een uitzonderlijk erfgoed beschermen en bekendmaken. Dat moet gebeuren door emblematische gebouwen open te stellen voor het publiek, zoals het Hannonhuis, dat zich op een steenworp afstand van de Europese Commissie bevindt. Maar ook door het aanbieden van bezoeken aan renovatieplekken, rondleidingen door de stad, workshops voor kunstnijverheid, tijdelijke tentoonstellingen in Bozar, Train World, het Stripcentrum... en door grote jaarlijkse evenementen zoals het lichtfestival ’Bright’, de Brussels Art Fair (Brafa) en de Erfgoeddagen onder de noemer ’art nouveau’ te plaatsen.

Eetveldhuis

Het Van Eetveldehuis doet dienst als informatiepunt. De bezoekers kunnen het voormalige kantoor van Edmond Van Eetvelde bezoeken en meer te weten komen over de Brusselse art nouveau aan de hand van een tentoonstelling over de belangrijkste momenten van deze beweging en over de link met kolonisatie.

Met een speciale pas, die zes maanden geldig is, kan het publiek verschillende bezoeken combineren om de gebouwen en hun geschiedenis te ontdekken. Alle info is hier terug te vinden.