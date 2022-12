20221206 05:00 reisvlak

Het einde van het jaar is in zicht en dat is traditioneel de periode bij uitstek om plannen te smeden voor het nieuwe jaar. T hx.agency vroeg vijf toeristische bestemmingen naar de niet te missen hotspots en nieuwigheden in 2023.

Thailand: 5 nieuwe restaurants bekroond met Michelinster

Eind november werd de nieuwe Michelingids voor Thailand gelanceerd met dit jaar maar liefst 441 vermeldingen. Na de pandemie openden er namelijk heel wat nieuwe restaurants in Thailand, zowel door lokale als door wereldberoemde chefs. Ze blijven zichzelf overtreffen en zetten Thailand zonder twijfel op de kaart als gastronomische bestemming. De vijf nieuwe sterrenrestaurants zijn allen te vinden in het bruisende Bangkok. Verder is het hoger aantal vermelde restaurants te danken aan de uitbreiding van de Michelingids richting het onontgonnen Isan, een regio in Noordoost Thailand. Het barst er van de rijke historie en prachtige natuur. Bovendien proef je er in alle rust het authentieke, onontdekte Thailand. Natuurliefhebbers halen er hun hart op in het Khao Yai National Park, terwijl cultuurliefhebbers een bezoekje kunnen brengen aan de Khmer tempels en charmante dorpjes als het rivierdorpje Chiang Khan, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

Hongarije: Europese Hoofdstad voor Cultuur Veszprém

In 2023 wordt Veszprém de Europese Hoofdstad voor Cultuur en kun je er terecht voor tal van bijzondere activiteiten rond muziek, theater, kunst dans, wijn, gastronomie en nog veel meer. Het startschot wordt gegeven tijdens het openingsweekend op 21 en 22 januari. Het volledige programma is te vinden op Veszprembalaton2023.hu. Op zo’n 20 kilometer van het Balatonmeer is Veszprém de ideale uitvalsbasis om Hongarije te verkennen. In de buurt kun je lekker eten en excellente wijnen proeven, je kunt er ook genieten van verschillende outdooractiviteiten en tot rust komen in de thermale baden. In Boedapest is het Liget project dan weer niet te missen. Je vindt er onder meer the House of Music, dat dit jaar nog de award won voor beste toeristische attractie van het jaar.

Spanje: Girona als ideale citytrip en uitvalsbasis

Op zoek naar een alternatieve citytripbestemming in 2023? Zet dan zeker het Spaanse Girona bovenaan je lijstje. Voor veel Belgen is de stad het start- of eindpunt van hun vakantie aan de Costa Brava, maar een blitsbezoekje doet de stad niet genoeg eer aan. Er is zoveel geschiedenis en cultuur te vinden dat je er perfect een citytripje van meerdere dagen van kunt maken. Vanaf het najaar openen de culinaire Roca broers bovendien een nieuw restaurant en een klein hotel in het fort van Sant Julia de Ramis, vlakbij Girona. De drie broers combineren hun eigenheid en creativiteit op een heel authentieke manier. Op Tenerife wachten er dan weer drie bijzondere, gloednieuwe accommodaties. Bij Las Villas del Tenis word je getrakteerd op exclusieve villa’s met privézwembad, bij Casa Emblematica Hi Suites geniet je van charmante suites in hoofdstad Santa Cruz en in het groene noorden kom je bij Hacienda el Terrero tot rust op een ecologische boerderij.

Duitsland: UNESCO Werelderfgoed in overvloed

Ook in Duitsland valt er in 2023 heel wat te beleven. Met haar 51 UNESCO Werelderfgoedsites haalt elke cultuurliefhebber zijn hart op in het buurland. Zo viert heuvelstad Bamberg haar 30ste verjaardag als UNESCO Werelderfgoedsite, de Dom van Aachen zit al aan haar 45ste UNESCO jubileum en het Frankenwald Natuurpark mag 50 kaarsjes uitblazen. In Berlijn kun je van 16-26 februari terecht voor de 73ste editie van de Berlinale, het internationale filmfestival, en van 17-25 juni is de stad ook de thuisbasis voor de Special Olympics. Wie niet genoeg kan krijgen van cultuur, kan maar liefst acht UNESCO-routes doorheen Duitsland volgen om de verschillende werelderfgoedsites te ontdekken.

Nederland: helemaal Van Gogh en meer bijzondere expo’s

In 2023 zal het 140 jaar geleden zijn dat Vincent naar Drenthe kwam. In het jubileumjaar worden er allerlei evenementen en activiteiten georganiseerd. Zo worden er speciale fiets- en wandelroutes rond van Gogh ontwikkeld en start er op 11 september een tentoonstelling over Vincents Drentse periode in het Drents Museum. Ook in Noord-Brabant staat Vincent van Gogh centraal in 2023. In Van Gogh Village Nuenen, vlakbij designstad Eindhoven, ondergaat Museum Vincentre een uitbreiding én verbouwing en kun je vanaf mei ‘Vincents Lichtlab’ ontdekken. Deze interactieve belevenis rondom 'licht' wordt gerealiseerd in samenwerking met ASML. Jong en oud gaan er op zoek naar perspectief en licht, net zoals Vincent dat in zijn tijd deed. Ook in Friesland valt er op cultureel vlak heel wat te beleven in 2023. Zo wordt er in juli 2023 onder meer bekendgemaakt of het Eise Eisinga Planetarium, het oudste werkende planetarium ter wereld, de status van UNESCO Werelderfgoed krijgt.