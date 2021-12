Zonder medisch diploma aan de slag in de zorg

De coronacrisis heeft blootgelegd hoe de zorgsector op vele manieren de spil van een gezonde samenleving vormt. Meer dan ooit zijn er nieuwe werkkrachten nodig in de zorg. Alleen heeft niet iedereen de juiste vaardigheden om als verpleger of arts aan de slag te gaan. Gelukkig is de zorg zo veel meer dan enkel de medische functies. Dit zijn jobs die je ook kunt doen zonder medisch diploma.

Logistiek assistent

Woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn voortdurend op zoek naar logistiek assistenten. Als logistiek assistent ondersteun je het personeel en de zorgbehoevenden in een hele brede waaier aan activiteiten: maaltijdbedeling, bedden opmaken, het opvolgen van leveringen van materiaal, tot het helpen bij dagelijkse activiteiten van bewoners of patiënten. Sociale vaardigheden, een organisatietalent en enige zin voor zelfstandigheid zijn een must, maar een hoger diploma voor deze functie is niet nodig.

ICT’er

Ook de zorgsector is compleet gedigitaliseerd, waardoor goed functionerende computers en digitale toepassingen cruciaal zijn voor de dagelijkse werking. Niet alleen het onderhoud van de IT-infrastructuur, het bemannen van de servicedesk of het verbeteren van processen behoren tot je takenpakket. In veel ICT-functies in de zorg sta je ook mee aan het stuur van de digitale revolutie die nooit ophoudt. Met jouw kennis van informatica kan je meehelpen om de zorg efficiënter te maken.

Kok

Weinig dingen waar mensen zo gelukkig van kunnen worden als lekker eten. Als kok in een grootkeuken sta jij er mee voor in om mensen die zich niet al te best voelen toch op te vrolijken met een evenwichtige maaltijd die goed smaakt. Als kok braad je uiteraard vissen, snijd je groenten, bereid je gerechten en serveer je ze op een nette manier, maar je moet ook kunnen delegeren en samenwerken in een hecht team.

Boekhouders

Net zoals private bedrijven, verzamelen ziekenhuizen en woonzorgcentra ook een hele hoop facturen die verwerkt moeten worden. Denk maar aan leveranciersboekhouding, honorariabeheer of patiëntenbeheer. Jij zorgt dat de zorg goed blijft functioneren door alles correct in te boeken, de investeringen en uitgaven na te kijken en te controleren dat iedereen correct uitbetaald wordt.

Iedereen in de zorg

En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen kunnen talloze profielen gebruiken. Denk aan HR-medewerkers die zich ontfermen over de personeelszaken in een groot ziekenhuis, onthaalmedewerkers, techniekers die de erg specifieke apparatuur in ziekenhuizen onderhouden, aankopers van ziekenhuismateriaal, communicatiemedewerkers (intern en extern), noem maar op. Ook al lijk je op het eerste gezicht niet het geschikte diploma te hebben, er is vast en zeker een plaats voor jou in de zorgsector, zo lang je de zorg maar een warm hart toedraagt