Zijn de arbeidstrends uit 2022 nog steeds populair in 2023?

Welke trends uit 2022 nemen we mee het nieuwe jaar in? We zetten de belangrijkste evoluties en tendensen hieronder op een rij. Van ‘quiet quitting’ tot ‘personality hire’, een terugblik.

Quiet Quitting

‘Quiet quitting’ moet de meest ophefmakende kantoortrend van 2022 geweest zijn. De term vond zijn oorsprong op TikTok, bij Gen Z’ers die voor het eerst geïntroduceerd werden tot het werkleven. ‘Quiet quitting’ houdt door de bank genomen in dat werk niet meer als het allerbelangrijkste gezien wordt. Jongeren presteren hun uren, voeren uit wat overeengekomen is, maar niets meer dan dat. Ze beantwoorden geen werkmailtjes meer na de uren of draaien geen gratis overuren.

Maar SD Worx vindt in 2022 niet echt aanwijzingen dat deze trend op grote schaal ingang vindt in België. Op basis van een onderzoek bij meer dan 1.000 werknemers in België in maart 2022 zijn er geen aanwijzingen dat werknemers het niet zo nauw nemen met hun job. Met de stelling dat ze meer doen dan wat gevraagd wordt (in hun job), gaat een meerderheid (55%) akkoord. Slechts een heel kleine minderheid is hiermee ‘totaal niet akkoord’ (2%). Minder dan een op tien (9%) is niet akkoord en doet dus zeker niet méér dan gevraagd. Er zijn geen significante verschillen naar leeftijd.

The Great Resignation

The Great Resignation waarschuwde voor massale ontslagnames. Maar opnieuw kwam SD Worx tot de conclusie dat de Belgische arbeidsmarkt onder invloed van coronacrisis niet werd omvergeblazen door werknemers die en masse hun ontslag aanboden. Onze Belgische arbeidsmarkt blijft heel stabiel met weinig verloop.

Personality hire

Deze hype komt ook overgewaaid van TikTok waarbij influencers in filmpjes getuigen dat ze aangeworven zijn om ‘gewoon zichzelf te zijn’. En daar ziet SD Worx geen graten in: de ‘personality hire’ kan een deel van de oplossing zijn om de juiste mensen te vinden. «Door meer vanuit persoonlijkheid te vertrekken, kunnen werknemers een ‘sense of belonging’ en communitygevoel hebben», klinkt het. «Als werknemers zichzelf kunnen zijn en goed klikken met toffe collega’s, zullen ze langer blijven. Ben je van nature flexibel en hongerig naar nieuwe uitdagingen, dan heb je nog een stapje voor. Dat zoeken veel bedrijven, nu technologieën en tendensen snel veranderen. Ze willen veerkrachtige medewerkers die zich snel kunnen aanpassen.»

Een jongere arbeidsmarkt

De gemiddelde leeftijd zou met vijf jaar gedaald zijn. Maar op basis van de loongegevens van meer dan 1 miljoen Belgische werknemers ziet SD Worx geen daling van de gemiddelde leeftijd van de Belgische workforce: de gemiddelde leeftijd in 2017 was 40,43 jaar, in 2022 was dat 40,95 jaar. Een verwaarloosbaar verschil. «We spreken niet zozeer over een verjonging van de werkvloer, maar wel van een intergenerationele mix. En zo’n mix heeft enorm veel voordelen», besluit SD Worx.