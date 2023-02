Zes op tien kan werk niet loslaten

De Arbeidsdeal, die de federale regering in februari afklopte, voorziet in het ‘deconnectierecht’ voor werknemers. Concreet: de Belg heeft het recht om offline te gaan na de werkuren en niet te reageren op telefoons of mails die dan binnenkomen. Uit een onderzoek van Acerta blijkt dat er terecht aandacht wordt voor gemaakt in de arbeidsdeal. Meer dan zes op de tien (64%) Belgen heeft op dit moment moeite om te deconnecteren van het werk. Van de Belgen die na de uren nog steeds met hun werk bezig zijn, kan 47% soms niet loskoppelen. 17% - een op de zes - kan zijn werk nooit vergeten.

‘One size fits all’

«We kunnen er niet omheen dat thuiswerk een belangrijke rol speelt in het al dan niet kunnen loskoppelen van het werk na de uren», zegt Jochen Bessemans, manager Boost Your Talent van Acerta Consult. Sommigen hebben er absoluut geen problemen mee, anderen vinden het moeilijker om te deconnecteren na een thuiswerkdag dan na een dag op kantoor. 39% van de werknemers die altijd moeite heeft met deconnecteren ziet in thuiswerk inderdaad een versterkende factor, maar nagenoeg evenveel mensen (37%) zeggen dat het eigenlijk geen verschil maakt of ze nu van kantoor of van thuis werken. Bedrijven kunnen niet met ‘one size fits all’ maatregelen de problemen rond deconnectie oplossen. De vraag is immers waarom iemand niet kan of wil deconnecteren. Als iemand door een job gebeten is, is het niet fout om meer dan enkel tijdens de reguliere uren met hun werk bezig te zijn – bezig zijn met het werk geeft zin aan hun leven. Maar als iemand altijd geconnecteerd blijft uit schrik voor de baas, voor het vervolg van de carrière, onder druk van klanten, dan zit er natuurlijk wel structureel iets fout.»

Goeie voorbeeld

Nochtans kan 76% van de werknemers beslissen wanneer ze mails beantwoorden tijdens een werkdag en krijgen ondernemingen een gemiddelde score van 7 op 10 voor wat betreft het respecteren en bewaken van bereikbaarheid van de medewerkers. De leidinggevende of manager heeft hierin zeker een voorbeeldrol te spelen. Ook als er specifiek maatregelen worden genomen omtrent deconnectie, is dat voor 72% van de medewerkers voldoende en zijn het de juiste maatregelen.

De aandachtspunten zijn het grootst bij de leeftijdsgroepen van de twintigers en dertigers – niet toevallig vaak ouders met jonge kinderen. Onder de twintigers heeft 82% soms of altijd moeite om te deconnecteren, bij de dertigers is dat 67%. Bij de vijftigers (57%) en de zestigplussers (51%) liggen de cijfers beduidend lager.

Ook al neemt de werkgever voldoende actie om deconnectie te bevorderen, toch volgt een op de vijf (2%) nog de mailbox op tijdens hun vakantie of na de uren. Een op de vijf beantwoordt ook werktelefoontjes tijdens de vakantie.