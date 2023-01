«Zes op de tien werknemers vroeg nog nooit opslag»

Een hoger loon krijgen is altijd mooi meegenomen. Daar zelf om vragen blijkt echter niet zo vanzelfsprekend. Zes op de tien Belgische werknemers voelt zich niet comfortabel bij een loononderhandeling, zo blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. Een even groot aantal werknemers heeft dan ook nog nooit zelf om een loonsverhoging gevraagd.

Onderhandelen over je loon hoort steevast bij het begin van een nieuwe job, maar kan ook tijdens je carrière aan bod komen. Recent onderzoek van Robert Half toont echter aan dat we ons daar niet comfortabel bij voelen. 6 op de 10 Belgen geeft dit dan ook zo aan.

Het aanbrengen van het onderwerp (47,1%), onwetendheid over hoeveel je mag vragen (42,1%) en schrik om een slechte indruk te maken (29,3%) zijn de grootste uitdagingen die het ons moeilijk maken bij loononderhandelingen op een bestaande of nieuwe job. Het antwoord op deze struikelblokken zit in de juiste omkadering van het gesprek.

Blijf professioneel

«Mits een goede voorbereiding, mag een loononderhandeling zeker geen ongemakkelijk gesprek zijn. Probeer voor jezelf op een professionele en objectieve manier te kaderen waarom je dit denkt te verdienen. Indien je onderhandelt over een hoger loon binnen je huidige rol, vraag dan zeker aan je werkgever om feedback te delen indien dit niet mogelijk zou zijn. Of je nu sollicitant bent of al in dienst bent, pols tijdens zo’n gesprek ook altijd naar hoe het werk wordt beloond, welke perspectieven er zijn en wat het (financieel) groeipotentieel is in een latere fase», klinkt het bij Robert Half.

Wat brengt 2023?

46% van de bevraagde bedienden geeft aan dat ze in de laatste 12 maanden een loonsverhoging gekregen hebben, onafhankelijk van de automatische indexatie. Of bedrijven in het komende jaar ook in die mate opslag kunnen geven, is moeilijk in te schatten. Bij de bevraging gaf wel een op vier werknemers (27%) aan van plan te zijn in 2023 een loonsverhoging te vragen. Een gegeven dat de nodige context vergt, met de huidige realiteit van inflatie en indexatie, en mogelijks los van de al bestaande struikelblokken nog een grotere uitdaging zal zijn.

Interessante aanvullingen

«In de huidige situatie waarin we ons bevinden en waarin de mogelijkheid tot opslag beperkt is door wettelijke normen, kan je zeker een gesprek in verband met loonsverhoging aangaan, maar is de kans op een negatieve reactie groter. Verlies bij een eventuele loononderhandeling zeker extralegale voordelen en verschillende vormen van flexibiliteit niet uit het oog. Die kunnen naast een loonsverhoging een interessante aanvulling zijn in het loonpakket», besluit Robert Half.