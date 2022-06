YouthStart, een gratis intensieve training die ook openstaat voor jonge ondernemers

In België zijn er meer dan 120.000 jonge ondernemers, voornamelijk tussen de 20 en 30 jaar oud, die hun eigen zaak willen opstarten. Hoewel een eigen onderneming starten, je eigen baas zijn, beangstigend kan zijn voor sommigen, zetten velen zich al op zeer jonge leeftijd met hart en ziel in om deze uitdaging aan te gaan. Ze ontwikkelen een concept dat hen passioneert en verdienen er hun brood mee. Er is duidelijk een nieuwe trend aan het ontstaan: waar vroeger een ‘comfortabele baan’ de norm was, dromen vandaag steeds meer jongeren van hun eigen bedrijf. Een heel groot deel van deze jongeren zijn momenteel werkloos en hebben hoogstens een diploma secundair onderwijs.

Kevin is zo iemand. Op 28-jarige leeftijd voelt deze jonge Brusselaar zich klaar om zijn eigen bedrijf op te starten: «Ik kijk er al lange tijd naar uit om mijn eigen baas te worden en gezien mijn interesse in de transportsector en mijn Spaanse roots, was mijn idee om een verhuisbedrijf op te richten dat zich focust op Belgen die naar Spanje verhuizen».

Kevin zag in Metro een advertentie over de YouthStart training. «Ik heb me meteen ingeschreven want ik vond het een mooie kans om mijn project uit te testen en nog meer bij te leren. Ik wou echt alles op alles zetten om mijn project te doen slagen». Volgens Michael François, woordvoerder van de organisatie, begeleidt YouthStart meer en meer van dit soort jongeren, die zelfstandige willen worden. «Hoewel onze training zich richt op alle jongeren zonder werk en zonder diploma en het overgrote deel van hen zoekende is en niet weet hoe hun toekomst er zal uitzien, bevindt zich toch een deel van onze deelnemende jongeren in de categorie ‘young entrepreneurs’». Volgens de woordvoerder is het de zeer korte en intensieve training, die bovendien gratis is, in combinatie met het feit dat elke deelnemer aan een eigen businessplan kan werken, die dit publiek aantrekt.

Voor Kevin was deze ervaring heel waardevol: «Het is waar dat ik twijfels had, want een business plan afwerken in slechts 8 dagen leek me heel optimistisch. Maar ik moet zeggen dat de begeleiding en de methode echt relevant en efficiënt is. Aan het einde van de training had ik het gevoel dat mijn project nog sterker was en had ik ook meer zelfvertrouwen». Kevin heeft de YouthStart training met glans doorstaan en heeft zijn YouthStart certificaat behaald. Dat motiveerde hem om zijn droom in werkelijkheid om te zetten en vooral om de ondernemer van zijn eigen leven te worden.