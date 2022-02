YOUNG GRADS. Vind je solliciteren eng? De e-coach weet raad

Dorien is bij de VDAB actief als e-coach. E-coaches helpen werkzoekenden online met solliciteren. En dat kan op allerlei manieren. Mensen kunnen bijvoorbeeld hun cv en sollicitatiebrief naar hen doorsturen, waarna zij vervolgens tips geven om die naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is het mogelijk om samen een videogesprek te oefenen, om via chat prangende vragen te stellen of om deel te nemen aan een webinar. Als één van de e-coaches is Dorien dus een ware experte op het vlak van solliciteren. Ze geeft je maar al te graag enkele tips.

1. Probeer ervaring op te doen

«Ook al is je carrière nog niet begonnen, dat betekent niet dat je geen ervaring kan opdoen. Veel studenten krijgen de kans om een stage te doen. Kies die met zorg, want dat kan later heel wat deuren openen. Ook een studentenjob of vrijwilligerswerk in een bedrijf dat je interessant vindt is een goede start.»

2. Spreek je netwerk aan

«Mocht ik zelf afstuderen, dan zou ik eerst en vooral mijn netwerk aanspreken. Familie, vrienden, kennissen: ze kunnen allemaal handig van pas komen in de zoektocht naar een eerste job. Laat hen weten dat je beschikbaar bent. Een hoop vacatures worden zo, via via, ingevuld.»

3. Besteed aandacht aan je cv

«Een mooi cv dat goed opgebouwd is, doet veel voor een werkgever. Probeer hier extra aandacht aan te besteden. Het cv van een starter zou niet langer dan een pagina moeten zijn. Vermeld je opleiding en persoonlijke gegevens, maar zet ook in op je ervaring. Naast jobs tellen ook schoolprojecten, reizen en jeugdverenigingen als ervaring. Bovendien worden soft skills zoals motivatie en flexibiliteit ook steeds belangrijker. Zorg er wel voor dat je een voorbeeld paraat hebt dat die skill ondersteunt.»

4. Wees niet bang om op te vallen

«Werkgevers krijgen vaak een heleboel sollicitaties binnen. Het is dus van belang om meteen op te vallen, zodat ze wat langer bij jouw profiel stilstaan. Dat kan bijvoorbeeld door je cv een funky kleurtje te geven of door infographics te gebruiken. Of wat dacht je van een videosollicitatie? Zo krijgt een werkgever meteen een beeld van je persoonlijkheid.»

5. Ga naar (online) jobbeurzen

«Sla de jobbeurzen niet over. Ook al duurt een gesprek met een bedrijf slechts een minuut of twee, zo hebben recruiters in ieder geval je gezicht gezien en is je netwerk weer wat groter.»

6. Solliciteer spontaan

«Vind je geen vacature die bij je past? Solliciteer dan spontaan bij bedrijven die je interesseren. Misschien heb je beet, misschien niet. Het kan in ieder geval geen kwaad en wellicht denken ze eerder aan jou bij een toekomstige vacature.»