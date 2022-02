YOUNG GRADS. «Politie-inspecteur worden is een roeping»

Je rijdt interventie, wat houdt die job exact in?

«Samen met mijn collega volg ik in de eerste plaats de 101-opdrachten op die binnenkomen. Dat gaat om dringende noodhulp zoals een overval, maar ook minder dringende oproepen. Daarnaast patrouilleren we vrij rond en houden een oogje in het zeil. Zie ik een overtreding, dan grijp ik in. De afwisseling is wat deze functie zo interessant maakt.»

Je was nog erg jong toen je solliciteerde bij de politie van Antwerpen. Hoe verliep dat?

«Ik wilde als kleine jongen al politieagent worden. Naarmate ik ouder werd, ging ik me steeds beter informeren. Ik had eigenlijk geen plan B. Daardoor was ik extra gemotiveerd en werd ik na één selectieronde al toegelaten. Het speelde in mijn voordeel dat ik nog wist hoe ik moest studeren, in tegenstelling tot collega’s die op latere leeftijd instromen. Mijn gebrek aan levenservaring compenseerde ik dan weer door met die oudere collega’s in gesprek te gaan. Zo help je elkaar voortdurend.»

Werden je verwachtingen over een job bij de politie ingelost?

«Zeker. Ik had me op voorhand goed geïnformeerd waardoor ik vrij goed wist wat me te wachten stond. Dat raad ik iedereen aan die een job bij de politie ambieert: lees erover, praat met iemand van het promoteam en volg je gevoel. Politie-inspecteur worden is een roeping, het is een job voor het leven.»