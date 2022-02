YOUNG GRADS. Hoe zet je de stap van student naar ondernemer?

Elke student kan ondernemer worden. Het enige dat je nodig hebt is véél motivatie en véél interesse in de oplossingen die jij wil bieden voor een bepaald probleem. Vanaf dat punt is starten eigenlijk eenvoudig: misschien heb je een passie voor het klimaat of voor space-exploration en merk je dat je de drang hebt om iets bij te dragen aan deze domeinen? Jelle (28), founder van Studaro en zelf gestart als student-ondernemer met 30 euro in zijn portefeuille, zag met Studaro het gat in de markt van studentenervaringen en het personeelstekort bij bedrijven. Via Studaro kunnen studenten relevante werkervaring opdoen in hun studiegebied en genieten bedrijven van een kwalitatieve invulling van hun tekorten en vacatures. Het idee groeide in 2018 al snel uit tot een bloeiende start-up.

Zijn ultieme raad aan studenten die vandaag een idee hebben maar niet weten waar te starten is: gewoon doen. Trial & error. Vallen & opstaan. In België zijn er vandaag heel veel opvangnetten en worden start-ups erg gestimuleerd. Hierdoor is het statuut van student-ondernemer ook bijzonder uitgebreid. Hoe hij zelf «gewoon startte»? Begin met het aftoetsen van je idee bij bedrijven die tot je toekomstige doelgroep kunnen behoren. Zoek ze op via LinkedIn, maak een afspraak en luister naar elke mening die ze hebben over je idee. De grootste fout die je aanvankelijk kan maken is weigerachtig staan tegenover het delen van je idee en krampachtig vasthouden aan de eerste versie ervan. Zolang die enkel in je hoofd blijft zitten, zal deze ook nooit kunnen groeien, verbeteren en openbloeien.

Er is geen one-way ticket of handleiding naar ondernemerschap. Lees je in op Google, ga langs bij een boekhouder, contacteer je onderwijsinstelling over je mogelijkheden, test de compatibiliteit van potentiële co-founders en praat met andere start-ups over de uitdagingen die zij zijn tegengekomen. Zo krijg je stapsgewijs een representatief beeld van hoe je tot een levensvatbaar businessmodel komt.

«Zelfs al was je Mark Zuckerberg, je komt er niet zonder de juiste hulp», aldus Jelle. Zet je ego en trots als (student-)ondernemer zoveel mogelijk opzij in het belang van jezelf en je onderneming en schakel anderen in wanneer je vastloopt. Hoe gemotiveerd, intelligent of gedreven je ook bent: niemand is even goed in alles én niemand kan alles alleen. Hoe sneller je dit inziet, hoe sneller de start-up zal groeien. En toen kwam er ook bij Studaro eind 2020 een omslag: want er is een groot verschil tussen een start-up opstarten en draaiende houden en diezelfde start-up in een groeifase lanceren en een team uitbouwen.

#sneakersvshighheels

Zo kwam ervaren people-manager Niky na een carrière van 20 jaar op het pad van Studaro: het leiderschap, people-management en bovenal onvermoeibare enthousiasme voor het Studaro-concept vormden een onvermijdelijke connectie tussen de founder en nieuwe managing director. De liefde voor het concept en de compatibiliteit van de medepartner is cruciaal in de keuze die je maakt. Ondertussen tikt Studaro vandaag, een goed jaar later, al 13 medewerkers aan: een groei van meer dan 400%. Door de unieke combinatie van het jonge ondernemerschap en het vrouwelijke leiderschap bouwde Studaro hier zelfs een concept rond uit om andere ondernemers en leidinggevenden te inspireren: #sneakersvshighheels. Op vele vlakken hebben deze sneakers van Jelle en de high heels van Niky een verschil in aanpak, maar wel steeds met hetzelfde doel: Studaro vooruit dragen. Wil je het verhaal van Jelle, Niky of Studaro en de #sneakersvshighheels op de voet volgen (pun intended)? Dat kan ten allen tijde via studaro.be & de socials. Zelf stiekem wel benieuwd naar de studierelevante studentenjobs die Studaro waarmaakt? Check snel het nieuwe Studaro-jobplatform voor studentenjobs engineering, IT, marketing, business, finance, admin, sales, design en meer.

In samenwerking met Studaro.