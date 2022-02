YOUNG GRADS. Experten over de grootste blunders tijdens een jobinterview: «Ook de kleur van je kleding telt»

Vragen uit je hoofd leren

Een gesprek dat stroef loopt is de nachtmerrie van elke sollicitant. Je komt ten slotte met een doel: die job binnenhalen. «En dat is juist een grote valkuil», vertelt loonbaanadviseur Freek van Kraaikamp. «Hoe meer je het idee hebt dat het een wedstrijd is, hoe groter de kans dat het gesprek moeizaam verloopt.»

Van Kraaikamp werkte tien jaar als recruiter en maakte talloze sollicitaties mee. Hij vertelt dat kandidaten vaak vergeten dat een sollicitatie een gesprek is, geen ondervraging. «Die fout heb ik zelf ook weleens gemaakt», geeft hij toe. «Je bereidt moeilijke vragen voor en voert een soort toneelstukje op. Maar zodra de vragen veranderen, loop je vast.»

«Zie het als een gesprek om te ontdekken of jij en de organisatie goed bij elkaar passen», vertelt hij. «Bedenk vooraf wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt. Lees de vacature goed, verdiep je in de website en stel daarna vragen waar jij een antwoord op wilt.»

«Door vragen te stellen krijg je niet alleen informatie over je toekomstige werk, maar laat je ook blijken dat je oprecht geïnteresseerd bent in het bedrijf», zegt Sabine Pieters, sollicitatietrainer van Sollicitego.

Onpersoonlijke introductie

De voorstelronde van een sollicitatiegesprek is voor veel mensen ongemakkelijk, merkt Pieters. Volgens de coach zijn er drie dingen waarover je moet vertellen: je ervaring, je motivatie en iets persoonlijks. Veel mensen laten het persoonlijke deel weg.

Waarom zou je vertellen dat je graag tennist en drie broers hebt? Het gaat toch om de baan, denken veel mensen. Daarom hebben ze het in de introductie alleen over hun studies of professionele ervaring. Toch zijn persoonlijke details erg belangrijk. «Jouw gesprekspartner wil niet alleen weten of je goed bent in je werk, maar ook hoe jij bent als collega. Hij wil weten of jullie een 'klik' hebben en is op zoek naar overeenkomsten in persoonlijkheid of interesses. Dat kan bijvoorbeeld een gezamenlijke hobby zijn.»

Te weinig onderbouwing

Een andere veelgemaakte misser is dat je je kwaliteiten niet goed genoeg in de verf zet. «Als jij vertelt dat je een teamspeler bent, wil een recruiter weten waaruit dat blijkt», aldus van Kraaikamp. Beweer jij dat je besluitvaardig bent? Noem dan een groepswerk waarin jij snel moest beslissen. Klantgericht? Vertel hoe jij een medestudent hebt geholpen en hoe hij of zij daarop reageerde.

Ongepaste kledij

Ook je kledingkeuze is belangrijk. Die verschilt per sector en organisatie. «Een accountant moet vaak in een driedelig pak verschijnen, maar solliciteer je bijvoorbeeld bij een gezondheidsorganisatie dan is een jeansbroek met een jasje voldoende», weet Pieters.

Zorg dat je kleding schoon, netjes en ongekreukt is. Denk ook na over de kleur. «Zwart en grijs zijn veilig. Wil je wat meer opvallen, kies dan voor 'betrouwbaar' donkergroen of blauw. Pas op met rood en paars: die kleuren zijn nogal heftig. En in lichtroze kom je gauw 'soft' over», besluit Pieters.

Lees ook Op deze dag solliciteren we het vaakst