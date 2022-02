YOUNG GRADS. Eerste job vs. sociale media

Privé

Staan je profielen openbaar? Dan kan je deze best privé maken indien je niet van plan bent om al je profielen uit te spitten. Vergeet niet jezelf eens te Googlen, je zou verrast zijn wat er soms tevoorschijn komt.

Familieproof?

Je profielen openbaar laten staan? Dan is de kans groot dat de inhoud hiervan bekeken wordt nadat je ergens solliciteert. Dit vertelt namelijk al heel veel over jou en je persoonlijkheid. Je checkt best even of je foto’s, video’s, tweets en captions door de beugel kunnen. Het trucje hier? Vraag jezelf af of je deze posts trots op een familiefeest zou durven te tonen. Indien niet is het een no-go en zet je deze posts best privé.

LinkedIn als handige tool

Hét platform bij uitstek dat je wel openbaar kan laten staan is LinkedIn. Volg op LinkedIn hashtags, personen, groepen en bedrijven die in jouw (toekomstige) sector belangrijk zijn en interageer met posts die hierdoor op je feed verschijnen.

Referenties sprokkelen

Bovendien kan je op LinkedIn ook aanbevelingen laten schrijven door connecties die als positieve referentie fungeren: vraag het aan de promotor van je masterproef, de verantwoordelijke op je studentenjob, de stagebegeleider tijdens je stage...

Check de socials van je werkgever

Nadat je eigen socials workproof zijn, kan je je richten op de profielen van jouw droombedrijf. Wil je ergens solliciteren? Ga dan na wat de online stijl van het bedrijf is. Zo ben je meteen op de hoogte van wat er in de organisatie leeft en kan je je beter voorbereiden op een eerste gesprek. Dan kan je uitpakken met uitspraken als «Ik heb gezien dat jullie een nieuw project lopen hebben, heel boeiend!»

Trouwste volger

Heb je na deze tips een succesvol sollicitatiegesprek achter de rug? Blijf dan top-of-mind bij de werkgever door alle online platformen te volgen of te liken en te reageren met enkele posts. Overdrijf echter niet! «Een eerste indruk is onomkeerbaar, en die indruk is via sociale media bijna volledig controleerbaar. Speel dit uit in je voordeel en maximaliseer je kansen!», weet Kim, senior talent scout bij Studaro.