YOUNG GRADS. Eerste hulp bij afstuderen

Yes! Eindelijk dat felbegeerde diploma op zak. Je hebt er hard voor gezwoegd en bent klaar om vanaf nu je eigen boontjes te doppen. Maar ben je onzeker over hoe je je carrière een vliegende start geeft? Lees dan vooral verder.

Jobtest

Allemaal goed en wel zo’n diploma, maar wat als je nog geen idee hebt van welke job je ermee wil uitoefenen? Doe dan online een jobtest. Het zal je helpen om gericht op zoek te gaan naar vacatures die geknipt zijn om jouw dromen waar te maken.

Cv en motivatiebrief

Ja, daar zit je dan naar een leeg Word-document te staren. Papers, thesissen, het is je allemaal gelukt, maar hoe begin je in vredesnaam aan je curriculum vitae en motivatiebrief?

Eén van de belangrijkste zaken: ‘kill your darlings’. Overweldig een potentiële werkgever niet met tientallen A4tjes met al je verwezenlijkingen – proficiat –, maar beperk je tot maximaal twee pagina’s. En, zo weet Tempo Team, de cv’s van starters mogen zelfs nóg wat korter zijn. Daarnaast ben je vast niet de enige die een cv opstuurt, dus hou het simpel en overzichtelijk: werk in blokken en zorg voor een heldere structuur.

Een motivatiebrief opstellen is nog andere koek. Ook hier is het motto: ‘less is more’. Het doel van een motivatiebrief is dat je omschrijft waarom jij de beste kandidaat bent voor de job. Je mag zeker ambitieus zijn, maar niemand waardeert arrogantie. Hou de volgende vragen in gedachten als je eraan begint: waarom solliciteer ik voor deze job, waarom spreekt dit bedrijf mij aan, wat zijn mijn sterke punten en waarom zou ik aangenomen moeten worden?

Schrijf je in als werkzoekende

Je inschrijven als ‘werkzoekende’ klinkt heel heftig, maar zowel bij VDAB, in Vlaanderen, als Actiris, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, staan ze voor je klaar. Deze organisaties zijn als het ware de schakel tussen werkgevers en werknemers: je kan je cv uploaden in hun databanken zodat werkgevers je makkelijker vinden én je krijgt op maat gemaakte jobsuggesties rechstreeks in je inbox. Uiteraard kan je altijd eens langsgaan voor wat advies.

Via via

Je hoeft niet meteen alle netwerkfeestjes af te schuimen, want – en dat besef je waarschijnlijk nog niet eens –, je hébt al een netwerk. Je familie en vrienden zijn al een netwerk op zich, en zij hebben op hun beurt ook weer een heel netwerk. Een job vinden kan dus ook ‘via via’ geregeld worden, je moet maar net de juiste tip krijgen voor de perfecte vacature – zo is ondergetekende ook bij Metro kunnen beginnen.

Geduld is een schone deugd

Wie al eens op zoek gegaan is naar job, kan het beamen: een carrière uitbouwen is een hobbelig parcours. Wees vooral trots op wat je tot dusver al bereikt hebt – hallo diploma! – en wees geduldig, ook al voel je druk van buitenaf. En onthoud dat je niet voor altijd aan je eerste baantje vastgekluisterd zal zitten. Je geluk is het belangrijkste.