YOUNG GRADS. Een cv zonder ervaring? Check!

Dus je bent nog student, je hebt geen échte werkervaring en wilt meer op je cv en LinkedIn-profiel zetten dan «enthousiast en leergierig»? Verval niet in clichés en leer jezelf makkelijk in de kijker te zetten op professioneel niveau. Hoe? Dit korte artikel met zeven lifesavers doornemen will do the trick!

1. Vermeld niet zomaar je studies, maar...

...vertel waarom ze je specifiek interesseren en welk doel je ermee wilt bereiken. Studeer je bijvoorbeeld software omdat je ooit je eigen game wil ontwerpen? Die persoonlijke motivatie onderscheidt je meteen van anderen.

2. Een foto toevoegen aan je professionele landschap geeft een extra touch, maar...

...vermijd de valkuil van selfies, zatte festivalfoto's, overbewerkte instagramshots en elke andere foto die je liever niet zou tonen aan je kersverse schoonouders. Twijfel je over je foto? Google dan eens de teampagina's van je favoriete bedrijven en kijk hoe zij het doen!

3. Wie geen werkervaring heeft, kan zijn levenservaring in de kijker zetten

Heb je in een jeugdbeweging gezeten? Maakte je misschien deel uit van de leiding? Dan kan je je organisatorische leiderschapskwaliteiten hier perfect in de kijker zetten samen met je sociale vaardigheden. Hetzelfde geldt voor je hobby's: maak jij in je vrije tijd TikToks? Dan benadruk je je creativiteit en out-of-the-box-denkvermogen!

4. Heb je ooit vrijwilligerswerk, een stage of een typische studentenjob gedaan?

Ook dat siert jou: het toont je bereidwilligheid, je handen-uit-de-mouwen-gehalte en je drive om te werken. Verlies zeker je soft-skills niet uit het oog: jouw luisterend oor, jouw probleemoplossend denken of jouw eeuwige positieve vibes!

5. Vergeet niet dat je al tijdens je studies ook kan kiezen voor een studentenjob in jouw eigen studiegebied.

Het is dé ideale manier om werkervaring op te doen zonder diploma én zo een impressionante voorsprong te nemen op je peers. Studierelevante studentenjob engineering, IT, communicatie, finance, sales, business, design en meer kan je terugvinden in de uitgebreide databank op Studaro.be.

6. Stop met op een boomer-manier je cv in Word te maken.

Maak je cv via een template op de gratis website Canva.com en geef bijvoorbeeld een extra touch door je favoriete quote toe te voegen. Spoiler: «Pasta la vista» is geen gepaste quote.

7. Sta je op het punt om te solliciteren voor je eerste job en heb je alle bovenstaande tips al afgecheckt?

Dan rest jou nog één to do: personaliseer je motivatiebrief voor elk bedrijf, zonder uitzondering. Wie gewoon bedrijfsnamen knipt en plakt op enkele algemene zinnen zal nooit in overweging genomen worden. Motiveer waarom een bedrijf jou raakt en waarom je bij hen past. Kortom, doe wat meer moeite dan bij je Tinder-matches.