YOUNG GRADS. Is de motivatiebrief passé?

Een sollicitatiebrief: is die nog steeds een must? Voor sommigen is het antwoord vanzelfsprekend, maar niet iedereen schrijft ook een brief. Maakt zo’n begeleidende brief een verschil, hoezeer je cv ook schittert? Het loont de moeite om je over die vraag te buigen. Kotplanet onderzocht dus of je met een motivatiebrief je zoektocht naar een goeie job een duwtje in de rug geeft of eerder een stok in de wielen steekt. Brief of geen brief, wie zal het zeggen?

1. Als je een motivatiebrief schrijft, doe het dan goed

Veel studenten of jonge, nieuwe werknemers maken er zich vanaf met een Word-document zonder enige opmaak. Gewoon een grote lap tekst in het midden van een blanco pagina is nooit een goed idee… Serieus, een PDF is het minste wat je kan doen. Geloof ons vrij, 99% van de bedrijven en rekruteerders doet niet eens de moeite om een brief te lezen als ze een Word-document in handen krijgen. Verzorg dus de opmaak, want je maakt op minder dan 3 seconden een eerste indruk. Met een mooi ontworpen document scoor je al meteen punten. Een brief die qua kleur en lettertype bij je cv past, is nog beter.

2. Als je een motivatiebrief schrijft, zet je jezelf in de etalage

Beperk je in je sollicitatiebrief tot de essentie, de dingen die echt van belang zijn voor de rekruteerder. Het heeft dus geen nut om te schrijven dat je een onvoorwaardelijke fan van ‘The Simpsons’ bent. Zet je troeven en competenties in de verf. Als je werk zoekt in communicatie, de digitale wereld of de grafische sector, kan je in de presentatie van je brief je talenten demonstreren. Zit je in de sociale sector? Schrijf dan over de ervaring die je al verzameld hebt en evenementen waaraan je hebt meegewerkt. Er bestaan diverse vormen van sollicitatiebrieven die kunnen helpen om jezelf te profileren. Wil je laten zien hoe mondig en vlot je je kan uitdrukken? Dan kan een video ideaal zijn.

3. Als je een motivatiebrief schrijft, onderscheid je jezelf

Elke onderneming is uniek, en dus moet jouw sollicitatiebrief dat ook zijn. Stem je brief af op het bedrijf dat je aanschrijft. Een concreet voorbeeld om het uit te leggen: toen ik solliciteerde bij Kotplanet, stuurde ik een brief die mijn sierlijke schrijfstijl en mijn onovertroffen gevoel voor humor illustreerde (elk zijn smaak). Maar ik heb ook vrienden die ervoor kozen om heel zakelijke brieven te sturen naar bedrijven, en dat wierp evengoed zijn vruchten af. De perfecte en ideale brief bestaat niet. Het belangrijkste is dat je moet opvallen. Laat zien wat je in je mars hebt en leg de nadruk op je studentenjobs. Elke ervaring is beter dan geen ervaring.

Wat is nu het antwoord op de vraag «Moet je nog steeds een motivatiebrief» schrijven? JA, maar niet op om het even welke manier. Voor een sollicitatiebrief geldt net hetzelfde als voor elke opdracht: doe het goed of doe het niet.