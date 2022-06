Woonzorgcentra zoeken jobstudenten

Met het einde van de examens in zicht - nog even volhouden! - kunnen studenten al beginnen uitkijken naar de zomervakantie. Voor velen is dat naast een periode van rust en verpozing ook een tijd om het spaarboekje wat verder aan te vullen met een studentenjob. Naar ‘jeugdige’ sectoren als de horeca vinden jongeren al snel hun weg, maar de overheid wil jongeren ook aan het werk krijgen op plekken waar de gemiddelde leeftijd een stuk hoger ligt dan die van hen zelf: de woonzorgcentra.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) wil woonzorgcentra nog tot 30 september de kans bieden om jobstudenten aan te nemen. Daarmee wil ze vooral het vaste personeel hun welverdiende rust bieden.

«Ook in de eerste maanden van dit jaar was corona nog aanwezig in onze woonzorgcentra, was er een iets lagere bezetting en uitval van personeel. Ook onze centra voor dagverzorging hadden daarmee te maken. Het personeel bouwde vaak overuren op en kon weinig vakantie nemen. Daarom willen we nog tot 30 september de mogelijkheid bieden aan woonzorgcentra om jobstudenten aan te werven om zo de werkdruk te verminderen», licht Crevits toe.

Logistieke taken

De woonzorgcentra zullen zelf geen extra budget moeten ophoesten om jeugdige werkkrachten aan te nemen: de Vlaamse regering staat in voor de financiering van het project. Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022 trekt Vlaanderen middelen uit voor gemiddeld 1 jobstudent voor een periode van 11 weken per woonzorgcentrum. Dat kan uiteraard ook ingevuld worden door bijvoorbeeld 11 jobstudenten voor telkens 1 week. Er is een vergoeding van 17,18 euro per uur uitgetrokken. De jobstudenten zullen vooral logistieke taken op zich nemen.