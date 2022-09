Werkgevers stimuleren duurzaam verkeer

Tijdens de coronapandemie bleven veel auto’s op stal, maar uit een onderzoek blijkt dat deze trend van korte duur geweest is: om ons te verplaatsen naar het werk grijpen we namelijk weer terug naar de auto. Toch leveren werkgevers ook veel inspanningen om hun mobiliteitsbeleid te verduurzamen.

Bijna 60% van de werknemers komt tegenwoordig met de auto naar het werk, dat is evenveel als voor de coronacrisis in 2020, weet Tempo-Team, het hr-bedrijf dat de studie liet uitvoeren. 44% van de bevraagde werknemers gebruikt hiervoor de eigen wagen, 12% beschikt voor deze verplaatsing over een bedrijfswagen. Maar naast de auto zijn de (elektrische) fiets of step (19%), het openbaar vervoer (13%) en een frisse wandeling (7%) de populairste manieren om zich naar de werkplek te begeven.

Pendelen?

Bij diegenen die hun woon-werkverkeer voornamelijk afleggen met de auto, zegt een vijfde (20%) dat een betere verbinding tussen hun thuis en werkplek hen zou kunnen helpen om hierin een duurzamere keuze te maken. Verder wensen werknemers een hogere bijdrage van de werkgever of de overheid om de kosten van groene wagens te vergoeden (20%), een frequenter en/of stipter openbaar vervoer zodat de trein/tram/bus niet steeds overvol zit (11%) en een betere fietsvergoeding (11%).

Stress

Werknemers zijn dagelijks maar liefst meer dan één uur onderweg van en naar hun werk. Een op de vier werknemers zegt zelfs dat hun woon-werktraject hen stress bezorgt. Deze stress heeft bij drie op de tien een negatieve weerslag op hun werk-privébalans en maakt dat werknemers meer openstaan voor een nieuwe job. Toch geeft vier op de tien werknemers aan dat men kan ontspannen tijdens hun woon-werkverkeer en 25% geeft zelfs toe dat de weg van en naar het werk hen helpt om werk en privé beter van elkaar te scheiden.

Duurzaam verkeer stimuleren

Naast het toelaten van thuiswerk stimuleren werkgevers een duurzamer woon-werkverkeer dankzij fietsvergoedingen (27%), douchemogelijkheden op het werk (25%), laadpalen (19%), bedrijfsfietsen en fietsherstellingen (12%) en hybride wagens in het wagenpark (12%). De meesten doen dit omdat het voor hen deel uitmaakt van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen (30%), men zorg wil dragen voor de planeet (23%) of een duurzaam beleid financieel interessanter is voor de medewerkers (19%). Slechts 5% van de werkgevers geeft aan dat het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers momenteel geen prioriteit is voor hen.