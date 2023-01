Wat zoekt de sollicitant in 2023?

Volgens een onderzoek van hr-rekruteringsbedrijf Robert Half overweegt bijna een op de twee bedienden (48%) om binnen het half jaar over te stappen naar een andere werkgever. 17% van hen geeft zelfs aan nu al actief op zoek te zijn naar die nieuwe professionele uitdaging.

Geld maakt altijd gelukkig?

De hoofdreden blijft – ook in dit postcoronatijdperk – nog steeds het loon (38%). Toch zijn er een aantal opvallende factoren die de uiteindelijke eindkeuze van de nieuwe werkgever bepalen.

Zo speelt de locatie van het bedrijf steeds vaker een belangrijke rol (20%). Ook de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken (bv. telewerken of glijdende werkuren) staat bij veel sollicitanten bovenaan op de checklist (12%). Niet onlogisch natuurlijk wanneer je als werknemer een gezonde werk-privébalans probeert na te streven.

Extralegale voordelen (6%) of de beloofde, uitdagende werkinhoud (5%) ten slotte zijn in dit opzicht iets minder bepalend.

«Gezien de huidige situatie is het niet verwonderlijk dat het loon een doorslaggevende factor is», verklaart Jeroen Diels, senior regional director bij Robert Half. «Al is het ook van belang dat kandidaten zich hier niet op blindstaren. Loon is vaak maar een kortetermijnmotivator, op langere termijn zal een kandidaat meer nood hebben aan bijvoorbeeld flexibiliteit, extra verzekeringen of een mobiliteitsbudget.»

LinkedIn

Uit het onderzoek blijkt ook dat het sollicitatieproces iets anders verloopt dan vroeger. Het rechtstreeks solliciteren volgens de klassieke methode met cv en bijbehorende motivatiebrief blijft nog wel overeind (62%) maar het solliciteren via een tussenorganisatie (selectiekantoren) of online via een sociaal netwerk is duidelijk aan een opmars bezig. Vooral LinkedIn (7%) maakt het heel wat makkelijker om op een eenvoudige manier contact te leggen met hr-verantwoordelijken.

Maar first things first: voor er effectief gesolliciteerd wordt, wordt het bedrijf eerst grondig onder de loep genomen. Wat is de bedrijfscultuur en hoe zit het met de diversiteit en flexibiliteit op de werkvloer? Hoe beoordelen werknemers het bedrijf? Wat vertellen de reviews ons op Google?

Pas wanneer het plaatje volledig klopt, zal het sollicitatieproces effectief in gang gezet worden en wordt de checklist tijdens het sollicitatiegesprek (hopelijk) vlotjes afgevinkt.