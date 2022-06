Wat met je eerste loon?

Money money money: geld is uiteraard niet het enige criterium bij de zoektocht naar je eerste job. Maar in tijden waarin je flauwvalt bij het zien van je energiefactuur en je moet huilen wanneer je je lege benzinetank bijvult, is een aardig startersloon altijd mooi meegenomen. Jobat werpt een blik op wat je op financieel vlak mag verwachten aan het begin van je carrière.

Het gemiddelde loon van een schoolverlater blijkt momenteel 2.442 euro bruto per maand te bedragen, zo blijkt uit cijfers van het Salariskompas van Jobat, op basis van een bevraging bij meer dan 114.000 werknemers in België. Maar een gemiddelde is slechts een gemiddelde, want hoeveel je als starter verdient hangt af van heel wat verschillende factoren.

Diploma

Zo is een hoger diploma meteen al een grote troef. Wie als kersvers afgestudeerde hogere student op zoek gaat naar een eerste job, kan al van bij de start rekenen op gemiddeld 403 bruto meer dan iemand zonder hoger diploma. Specifiek verdient iemand met een professionele bachelor gemiddeld 2.555 euro per maand, terwijl dat bij een academische bachelor al oploopt tot 2.746 euro. Met een master op zak krijg je aan het begin van je carrière een gemiddeld maandinkomen van 2.845 euro.

Sector

Niet alleen je diploma, ook (en daarmee samenhangend) de sector waarin je terechtkomt speelt een grote rol in je maandelijkse inkomen als schoolverlater. Wie aan de slag gaat in de chemie en farmaceutische industrie, kan rekenen op de mooie som van gemiddeld 3.161 euro bruto per maand. De meest onfortuinlijken zijn starters die werken in de toerisme-, sport- of recreatiesector: gemiddeld 2.260 euro per maand is hun deel.

Statuut

Ten slotte is ook je statuut van tel voor je startersloon. Arbeiders met minder dan 1 jaar ervaring verdienen gemiddeld 2.618 euro bruto per maand, terwijl je als bediende in de privésector met gemiddeld 2.646 euro per maand iets meer opstrijkt. Wil je echt meteen wat meer geld verdienen, dan is de overheid je ideale werkgever. Als startende contractueel verdien je gemiddeld 2.905 euro per maand, als beginnende statutair gemiddeld 3.039 euro per maand.