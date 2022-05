Waar ligt de toekomst van retail?

De retailsector kreeg de afgelopen jaren zware klappen. Eerst was er de alomgekende pandemie, met lockdowns die de fysieke verkoop platlegden en het consumentengedrag een andere richting deden uitgaan. Nu is er de oorlog in Oekraïne, die door schaarste op de grondstoffenmarkt en leveringsproblemen de prijzen doet verhogen. De retail staat dus op een cruciaal kruispunt, en moet nadenken over waar de toekomst ligt.

Contact met klanten staat in een groot deel van de beroepen in de retailsector centraal: de slager verkoopt Maria van om de hoek haar koteletjes, de kledingverkoopster helpt Ahmed bij het vinden van een nieuwe broek, de vertegenwoordiger schuimt de markt af op zoek naar potentiële nieuwe klanten. Retail behelst meer dan detailhandel alleen - je boekhouder of kapper maken bijvoorbeeld ook deel uit van de sector - maar winkelverkoop is volgens cijfers van Jobat wel goed voor een kwart van het aantal jobs in de retailsector. Die winkels krijgen na twee moeilijke jaren door de stijgende energie- en grondstofprijzen opnieuw klappen, maar de toekomst van de detailhandel is zeker niet verloren.

Toekomst is online én offline

De coronapandemie schudde de retailsector stevig door elkaar: nu fysiek shoppen beperkt of helemaal niet meer mogelijk was, zochten meer en meer consumenten hun toevlucht tot de e-commerce. Sommige handelaars pasten daarom hun strategie aan en startten naast een fysieke ook een webwinkel. Een goed idee, maar klanten stellen de aanwezigheid van fysieke shops zeker nog steeds op prijs. Een klantgerichte ervaring krijg je namelijk het allerbest bij echt menselijk contact. Bovendien heb je de mogelijkheid om het gewenste product tot in alle details te bekijken. Ook Amazon, de moeder aller webwinkels heeft dat begrepen: de e-commercegigant opende in de Verenigde Staten recent haar eerste fysieke winkels.

Technologie helpt een handje

We hadden het al over de voordelen van fysiek shoppen, maar ook online winkelen heeft natuurlijk voordelen. Zo behoud je op het web makkelijk het overzicht en leg je met één klik het gewenste item in je winkelmandje. Slimme technologie is echter steeds meer in opmars in de fysieke winkels. Zo volgt Amazon in de voornoemde recent geopende filialen met slimme camera’s wat je in je winkelmandje legt, zodat je meteen met je Amazon-account kan betalen. Dichter bij huis zet Odette Lunettes, het optiekmerk met winkels in Antwerpen, Gent en Knokke, zoveel mogelijk in op digitalisering. Via socialemediamanagementplatform Hootsuite proberen ze hun klanten zo goed en snel mogelijk te helpen met vragen en opmerkingen en stuurt hun website leads van potentiële klanten door naar opticiens.

Ook design is belangrijk

Volgens Katelijn Quartier, professor aan de Universiteit Hasselt en directeur van het Retail Design Lab, speelt retaildesign post-covid opnieuw een belangrijke rol. «Retailers investeren weer meer in design als onderscheidende factor. Design maakt het verschil. Dat gaat niet alleen over de inrichting van de winkel, maar ook de verpakking, de medewerkers...», vertelt ze aan retaildetail.be. Met het Retail Design Lab heeft ze een ‘Retail Experience Scan’ ontwikkeld die aan de hand van objectieve criteria nagaat of een winkel een coherent verhaal vertelt. «Ga voor je eigen verhaal, vertrekkend vanuit je eigen DNA», geeft Quartier nog mee.