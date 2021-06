Vrouwen zijn vaker hoogopgeleid, maar bekleden minder leidinggevende posities

In België heeft 52,2% van de vrouwelijke loontrekkenden een diploma hoger onderwijs, tegen slechts 38,7% van de mannelijke loontrekkenden. Desondanks zegt slechts 15% van de vrouwen een toezichthoudende of leidinggevende verantwoordelijkheid te hebben, tegen 25% van de mannen. Dat blijkt uit gegevens van Statbel.

De grootste kloof doet zich voor bij de leeftijd tussen 25 en 49 jaar. In die meest actieve leeftijdscategorie heeft 16,6% van de vrouwen een leidinggevende functie, tegen 24,8% van de mannen. De genderkloof in het opleidingsniveau is daar net het grootst. 58,7% van de vrouwelijke loontrekkenden heeft een universitair diploma, tegenover 41,9% van de mannen.

Leeftijdsgebonden Jongeren (15-24 jaar) hebben min of meer dezelfde verantwoordelijkheden, terwijl bij de 50-plussers de opleidingsniveaus tussen mannen en vrouwen dichter bij elkaar liggen. Al zijn er daar bijna twee keer zoveel mannen (30,3%) die leiding geven als vrouwen (15,6%).

Loonkloof Statbel wijst erop dat die verschillen ook weerspiegeld worden op het niveau van de lonen. In 2019 verdienden vrouwen in België 5,8% minder per uur dan mannen. De situatie verslechtert bovendien met de leeftijd, waarbij de loonkloof bij de 55-plussers zelfs 9,2% bedraagt.