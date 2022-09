Twee weken vrij is geen overbodige luxe

Meer dan ooit zijn we op zoek naar een goede balans tussen werk en vrije tijd. SD Worx bracht daarom in kaart hoe werknemers op vakantie gaan: hoeveel vakantiedagen hebben we nodig om tot rust te komen en hoelang op voorhand vragen we onze vakantie aan?

Een vakantie kan al eens deugd doen: geen stress, de zon op je snoet en lekker eten. Wat moet een mens nog meer hebben? Wel, een vakantie die blijkbaar lang genoeg duurt. Uit het onderzoek komt naar voren dat Belgische werknemers gemiddeld minimaal iets meer dan twee weken of 16 dagen vakantie nodig hebben om de batterijen op te laden. De meerderheid van de bevraagden verkiest dan ook een lange vakantie boven een korte. Die vakantiedagen vragen we trouwens gemiddeld een maand op voorhand aan.

Opvallende verschillen

Gemiddeld hebben de Europeanen graag 17 vakantiedagen, maar toch zijn er enkele opvallende verschillen te vinden tussen de Europese landen: In het Verenigd Koninkrijk volstaan amper 8,5 vakantiedagen, maar in landen zoals Spanje en Finland is er meer nood aan vakantietijd, met respectievelijk een voorkeur voor 27 dagen en 34 dagen.

De helft van de Belgen (49%) verkiest een lange vakantie boven korte. Dit is nog meer uitgesproken in Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. Een kortere vakantieperiode, zoals een verlengd weekend of een dagje vrijaf, kan bij 36% van de Belgische werknemers de voorkeur genieten. Dat ligt in lijn met het Europese gemiddelde van 33%. In Zweden is dit het minst populair: daar opteert slechts 24% voor een kortere vakantie.

Onbetaald op vakantie

Belangrijk: de meerderheid van de Belgen (58,4%) geeft aan vakantie te kunnen nemen als ze daar nood aan hebben. Ook dit is mooi in lijn met het Europese gemiddelde. Opvallend is dat nog eens 40% van de Belgische werknemers bereid is om onbetaald verlof op te nemen wanneer de vakantiedagen op zijn. In Europa is gemiddeld 37% van de werknemers hiertoe bereid. Vooral bij Zweedse (44%), Engelse (43%) en Finse (42%) werknemers zien we dit terugkomen. Voor Spaanse werknemers is die keuze het minst van toepassing (27%).

Meer dan vier op de tien (42%) van de Belgische werknemers hoeven hun vrije dagen niet op voorhand aan te vragen. Hiermee scoren Belgen hoger dan het Europees gemiddelde (37%). Ook op de Britse (39%), Duitse (38%) en Italiaanse (38%) werkvloer is het niet nodig om op voorhand vrijaf te vragen.