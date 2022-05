Steeds meer mensen willen klimaatbewuste werkgever

De laatste jaren is de impact van de klimaatverandering tastbaarder dan ooit en ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen om die klimaatimpact binnen de perken te houden. Uit een onderzoek bij meer dan 2.000 werknemers blijkt nu dat een groen bedrijfsbeleid erg belangrijk is voor werknemers: 79 procent geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat het bedrijf waarvoor ze werken actie onderneemt tegen klimaatverandering. Bijna één op de vijf werknemers geeft zelfs aan bereid te zijn hun werkgever te verlaten als die onvoldoende inspanningen levert voor het klimaat.

Snellere actie nodig

«Bedrijven zijn vaak al bezig met de basis, zoals recycleren en groene mobiliteit. Maar ze kunnen nog een tandje bijsteken. (...) Vier op de tien willen wel binnen de twee jaar klimaatdoelstellingen opnemen in hun HR-beleid, maar de cijfers tonen dat een snellere actie nodig is. Zeker als ze de strijd om het beste talent in de krappe arbeidsmarkt willen winnen én die talenten willen behouden. Niet alleen bij jonge werknemers, maar ook bij veertigers en vijftigers is er een groot draagvlak voor een groener bedrijfsbeleid, zo blijkt uit de cijfers», zegt Annelies Baelus, experte verloning.

Werknemers willen ook inspraak in het klimaatbeleid van hun werkgevers. 46 procent geeft aan meer inspraak te willen dan ze nu hebben. Vooral de jongere generaties op de werkvloer, de 18- tot 35-jarigen, blijken dit belangrijk te vinden. «Alles begint bij een open, duidelijk debat over een groen HR-beleid. Luisteren naar wat de medewerkers nodig vinden, is daarbij van cruciaal belang, alsook het denken in mogelijkheden in de plaats van beperkingen,» aldus Baelus.