Starten met je eigen bedrijf? Zo boost je de promotie!

Bij het starten van je bedrijf komt veel kijken, dat is niks nieuws. Je moet je inschrijven bij het ondernemingsloket en al je administratieve zaken regelen. Maar de marketing is ook belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe klanten gaat aantrekken? Het eerste waar je misschien aan denkt is het (laten) maken van een eigen website. Maar is nog veel meer wat je kunt doen. Om je op weg te helpen geven we je in dit artikel een aantal praktische tips om de promotie van je bedrijf een boost te geven.

Besteed aandacht aan de online vindbaarheid

Je kunt een prachtige website hebben, maar wanneer je niet vindbaar bent in de zoekresultaten van Google, heb je er weinig aan. Om hiervoor te zorgen is optimalisatie nodig ofwel zoekmachine optimalisatie. Je kunt jezelf hierin verdiepen, maar er zijn ook specialisten die je hierbij kunnen helpen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om online te adverteren. Niet alleen in Google, maar ook op LinkedIn en Facebook. Onderzoek op welke kanalen je doelgroep zich bevindt en zorg ervoor dat je daar zichtbaar bent.

Denk na over de gebruiksvriendelijkheid

Als je dan uiteindelijk bezoekers op je website hebt, is het ook belangrijk dat ze daar alle benodigde informatie gemakkelijk kunnen vinden. Structureer je producten, diensten en/of de categorieën binnen je website. En zorg voor een duidelijke CTA ofwel Call-to-Action. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld makkelijk contact op kunnen nemen, informatie aan kunnen vragen of producten of diensten kunnen bestellen. Vraag mensen uit de doelgroep om je website eens te bekijken en hardop aan te geven of ze alles wel of niet makkelijk kunnen vinden. Een hele makkelijke manier om dit te testen!

Zorg ervoor dat je offline zichtbaar bent

Online zichtbaarheid is belangrijk, maar vergeet ook je offline zichtbaarheid niet. Pinkcube.nl is een voorbeeld van een webshop met ontzettend veel keuze als het gaat om promogifts die je kunt laten bedrukken. Wij vroegen ze naar de meest populaire producten in hun aanbod en dat zijn katoenen draagtassen, drinkflessen, balpennen, notitieboeken en rugzakjes. Al deze items zijn met logo te bedrukken. Zorg er wel voor dat de promotieartikelen aansluiten bij je onderneming en bij je doelgroep, anders sla je alsnog volledig de plank mis. En denk ook na over het combineren van offline en online, zoals een online actie voor het winnen van merchandise, Een leuke manier om te zorgen voor meer naamsbekendheid.