Slechts helft van sollicitanten krijgt respons

De helft van de ondervraagde werkzoekenden en werknemers (48%) die in 2021 solliciteerden, gaf aan dat ze binnen de eerste vijf weken of langer geen antwoord hadden gekregen. Dat blijkt uit een bevraging van rekruteringsplatform Stepstone. Dat is een grote verbetering ten opzichte van 2019, toen uit een vergelijkbaar onderzoek bleek dat 76% binnen zes weken geen antwoord had gekregen. Volgens StepStone wordt respons belangrijker nu de arbeidskrapte toeneemt.

Van het almaar groeiende tekort aan kandidaten op de Belgische arbeidsmarkt tot de aankondiging van de Great Resignation op lange termijn: sollicitanten hebben zich nooit eerder in een comfortabelere situatie bevonden, marktgewijs. StepStone voerde daarom een onderzoek uit bij 1.400 werknemers en werkzoekenden en 240 managers en hr-professionals om de impact daarvan op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Daaruit blijkt dat werkzoekenden beduidend meer respons krijgen op hun sollicitaties.

Minder sollicitanten

De reden daarvoor is volgens StepStone dat er sinds de coronacrisis minder sollicitaties per vacature op de markt zijn en dat geautomatiseerde antwoordsystemen meer ingang vinden bij recruiters. Maar ook het belang van het beantwoorden van elke kandidaat neemt toe.

«Recruiters spenderen veel tijd aan het zoeken van talenten, want er zijn veel vacatures en slechts weinig kandidaten», klinkt het bij Acerta Consult. «Het is belangrijk dat recruiters via persoonlijk contact en transparante communicatie hun kandidaten op de hoogte houden. Zeker wanneer die kandidaten al ver(der) gevorderd zijn in het sollicitatieproces. Stel dat het toch niet tot een aanwerving zou leiden, dan kan de recruiter de lijnen openhouden voor eventuele toekomstige opportuniteiten.»

Tijdsgebrek

Bovendien vroeg StepStone aan 240 managers, recruiters en hr-professionals in België wanneer ze gewoonlijk sollicitaties beantwoorden. Zes op de tien (59%) zegt dat ze binnen de eerste week antwoorden, en slechts 7% van die groep zegt dat ze niet binnen de eerste vijf weken of langer hebben geantwoord. Het lijkt er dus op dat er een discrepantie bestaat tussen wat hr-professionals en kandidaten als hun sollicitatie-ervaring beschouwen.

Tot slot stuurt drie op de vier hr-professionals afwijzingsbrieven. Meer dan de helft zegt dat ze die personaliseren met constructieve feedback. Als er geen feedback in de brief staat, komt dat meestal door gebrek aan tijd (38%) of omdat er enkel feedback gegeven wordt als daarom gevraagd wordt (15%).