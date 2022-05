Sarah is teamcoach in het contactcenter van stad Antwerpen: «Antwerpen is een straffe stad»

Ben je een Antwerpenaar met een vraag, een klacht of een melding? Dan kan je stad Antwerpen op verschillende manieren bereiken: online, via mail of via een centraal telefoonnummer. De kans is groot dat je bij het team van Sarah Halans terechtkomt. Ze startte in 2005 als tijdelijke telefoniste bij het contactcenter en groeide intussen door tot teamcoach.