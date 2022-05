Roepen op collega’s blijft courant op werkvloer

Bijna een op de vijf werknemers (18,75%) werd in 2021 geconfronteerd met geroep op het werk door collega’s. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis rond grensoverschrijdend gedrag bij 7.513 medewerkers. Opvallend: leidinggevenden rapporteren vaker dat ze het afgelopen jaar te maken kregen met roepende collega’s. «Een gedragscode invoeren op de werkvloer kan helpen om beter af te bakenen welk gedrag aanvaardbaar is en wat helemaal niet», aldus Liantis.

De cijfers rond schreeuwende collega’s gaan er wel een beetje op vooruit. In 2020 ging het om 19,17%, net iets meer dan 2021. In 2019, net voor de coronacrisis, ging het om 23,11%. Daarnaast is het aantal respondenten dat te maken kreeg met fysieke bedreigingen ook gedaald. In 2021 ging het om 5,6%, terwijl het in 2020 en 2019 telkens over ongeveer 10% ging.

«Een heel groot deel van de bevolking werkte toen van thuis uit. Aangezien er dus minder sociale interacties waren, is het logisch dat het percentage zakt. Als het aantal interacties tussen mensen drastisch daalt, heb je ook minder kans dat een collega uitvliegt. Dat geldt zowel verbaal als fysiek», aldus Liantis.

Leidinggevenden doelwit

Uit de analyse blijkt dat mensen in leidinggevende functies vaker verbaal geweld ervaren dan collega’s in niet-leidinggevende functies. Een belangrijke taak van een leidinggevende is tenslotte het beoordelen van het functioneren van een medewerker. Dat betekent dat leidinggevenden vaker collega’s zullen moeten aanspreken op bijvoorbeeld gebrekkig functioneren of conflicten op de werkvloer. «Die gesprekken verlopen niet altijd makkelijk en de gemoederen kunnen daarbij al eens verhit geraken. Daarnaast moet een leidinggevende ook vaak tussenkomen bij conflicten binnen het team», zegt Liantis.

Bovendien rapporteren mannen vaker dat ze geconfronteerd worden met roepende collega’s. In 2021 ging het om 23,26% van de mannen. Bij de vrouwelijke medewerkers ging het in datzelfde jaar om 17,48%. Bij de fysieke bedreigingen blijkt hetzelfde stramien zich door te zetten: mannen rapporteren die vaker dan vrouwen.

Gedragscode

Liantis waarschuwt dat geroep en conflicten veelal het gevolg zijn van psychosociale risico’s zoals hoge werkdruk, onduidelijkheid en andere stressfactoren. Als je interne agressie wil reduceren, moet je dus inzetten op het verminderen van die risico’s. «Daarnaast is het ook belangrijk om alle lagen binnen de organisatie te ondersteunen. Een goed werkklimaat laat toe dat medewerkers bij hun leidinggevenden terechtkunnen. Maar ook leidinggevenden moeten bij iemand terechtkunnen om moeilijke situaties te bespreken. Dat kunnen hun eigen leidinggevenden of collega-leidinggevenden zijn.»

Ten slotte kan het volgens Liantis een zeer goede zaak zijn om op organisatieniveau een gedragscode uit te werken. Hier kan je als werkgever duidelijkheid scheppen over welk gedrag aanvaardbaar is en wat niet. Al blijft het belangrijkste om een cultuur binnen het bedrijf te creëren waarbij medewerkers elkaar makkelijk en laagdrempelig kunnen aanspreken.