Positieve vibe op het werk creëer je samen

«De eenvoudige vraag ‘hoe gaat het met je?’ is al een goed begin. Het is belangrijk dat werknemers gehoord worden en er iets met hun feedback gedaan wordt. Ook communicatie over wat er binnen het bedrijf gebeurt, is in deze digitale tijden erg belangrijk. Het persoonlijk contact valt immers voor een deel weg. Als leidinggevende of werkgever moet je dat gebrek opvangen», zegt Bart Goossens, associate director bij Robert Half.

Werknemers hebben ook een duidelijk perspectief nodig om professioneel te kunnen groeien. Medewerkers die de kans krijgen om te groeien, voelen zich ook meer gewaardeerd. Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden, zoals bijkomende opleidingen of inspirerende workshops, kan daarom ook waardevol zijn.

Wat kan je als werknemer doen?

Er zijn natuurlijk ook dingen die je zelf kan doen om je positieve ingesteldheid een duwtje in de rug te geven. Bewegen is er daar bijvoorbeeld ééntje van. Bewegen maakt endorfine vrij, ook wel het gelukshormoon genoemd. Gaan wandelen tijdens de lunchpauze, wandelvergaderingen via de telefoon of heuse bewegingschallenges met collega’s zijn enkele voorbeelden die een positieve boost kunnen geven.

Wees ook niet te kritisch voor jezelf. Focus op de dingen die je goed kan en aanvaard dat je ook minder sterke punten hebt. Zo weet jij exact wie je bent en wat je kan, en zal je vol zelfvertrouwen aan de slag kunnen.

«Word je geconfronteerd met een probleem? Probeer het dan eens van een andere kant te bekijken en stel je de vraag of het wel allemaal zo erg is. Ben je ontevreden over je werkplek of bepaalde gewoonten op het werk? Ga dan het gesprek aan met je leidinggevende of collega’s. Je zal zien dat problemen aanpakken in plaats van je te ergeren, je meteen een goed gevoel zal geven», aldus Goossens.

voordelen

Dat positief denken tal van voordelen oplevert in het dagelijkse leven, spreekt voor zich. Je wordt er gelukkiger van en het doet zelfs wonderen voor je gezondheid. Maar ook op het werk zijn de voordelen niet min.

Wie een positieve mindset heeft, ervaart veel werkplezier en zal bijgevolg beter presteren. Je begint immers gedreven en vol zelfvertrouwen aan elke werkdag. Werknemers of teams met een positieve kijk op de zaken gaan vaak ook anders om met tegenslagen. Zij bekijken problemen objectief, bedenken een oplossing en nemen dan de draad weer op. Dat zorgt voor veel minder stress.