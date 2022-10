Pendelen naar je thuiskantoor

Thuiswerken is sinds de coronapandemie goed ingeburgerd bij de meesten onder ons. Steeds meer werkgevers staan ervoor open om hun personeel in ieder geval deeltijds van thuis uit te laten werken en daar maken wij, werknemers, maar al te graag gebruik van. Het enige probleem? Je bent niet altijd even productief en de verleiding is groot om werk en privé in elkaar over te laten lopen. Gelukkig bestaat er een vrij makkelijke oplossing voor dat probleem.