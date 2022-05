Overheid blijft droomwerkgever

Terwijl de arbeidsmarkt met de handen in het haar zit over de berg aan openstaande vacatures, kon de federale overheid in 2021 rekenen op 100.000 sollicitanten. Dat bleek begin deze maand uit cijfers van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). «Nog nooit eerder was de federale overheid als werkgever zo populair», klonk het bij minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Wat maakt de overheid zo’n aantrekkelijke werkgever?